Ахметов высказался о "Донбасс Арене": спортивные итоги 30 мая

Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов высказался о "Донбасс Арене", а промоутер Эдди Хирн озвучил неожиданные детали боя Усик – Джошуа. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 30 мая.

Кроме того, молодежная сборная Украины выиграла группу на чемпионате мира по футболу-2019 в Польши. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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