Ахметов пошел на решительный шаг из-за "Шахтера"

Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов наложил вето на переход лидера команды бразильца Тайсона в "Интернасьонал", сообщает Gauchazh.

31-летний футболист выступал на родине в "Интернасьонале" с 2008 по 2010 год, после чего перешел в "Металлист", а оттуда в "Шахтер". Сумма потенциального трансфера оценивается в 10 млн евро.

Контракт Тайсона с чемпионами Украины заканчивается в июне 2021 года.

Ранее появилась информация, что один из лидеров "Шахтера" бразилец Исмаили близок к тому, чтобы покинуть свою нынешнюю команду. 29-летний левый защитник, который в последних трех сезонах демонстрирует потрясающий футбол, вероятнее всего, продолжит карьеру в итальянской "Роме".

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" оперативно нашел замену Паулу Фонсеке, объявив о приходе нового тренера.

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