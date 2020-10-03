Ахметов отреагировал на смерть легендарного футболиста "Шахтера"

Максим Иншаков Футбол 12:20, 3.10.2020

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов выразил соболезнования родным и близким Сергея Ателькина.

Легендарный футболист донецкого клуба умер в возрасте 48 лет из-за проблем с сердцем.

"Известие о смерти Сергея стало настоящим ударом для всего футбольного клуба "Шахтер", для миллионов наших болельщиков и для меня лично. Трудно выразить словами, как все мы сопереживаем утрате. Таких людей, как Сергей, мало! Мы помним и запомним его как достойнейшего человека и талантливого футболиста. Имя Сергея навсегда вошло в историю "Шахтера"! Вечная память!" – говорится в сообщении на странице "горняков" в Facebook.

Ринат Ахметов выразил соболезнования родным Сергея Ателькина
Facebook "Шахтера"
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