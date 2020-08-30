Ахметов обратился к жителям Донецка, упомянув "Донбасс Арену"

Максим Иншаков Футбол 11:35, 30.08.2020 Обновлено: 11:37, 30.08.2020

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов поздравил жителей Донецка с днем города.

Ринат Леонидович отметил, что родной город всегда в сердцах его жителей, как бы долго ни длилась разлука, упомянув легендарный стадион.

"Верю, придет время, и в наш Донецк вернется долгожданный мир, а с ним вернутся и надежды, и амбициозные перспективы, и переполненные трибуны "Донбасс Арены". С праздником вас, дорогие дончане. С Днем шахтера и Днем города", – цитирует обращение Ахметова пресс-служба "Шахтера".

Как сообщал OBOZREVATEL, Луческу рассказал, как Ахметов отреагировал на его переход в "Динамо". По словам главного тренера киевлян, он позвонил президенту "Шахтера" сразу после подписания контракта.

Кроме того, президент "Динамо" Игорь Суркис раскрыл содержание разговора с президентом Ринатом Леонидовичем, который состоялся после приглашения Мирчи Луческу в тренерский штаб киевской команды.

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