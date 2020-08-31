Ахметов обратился к жителям Донецка, упомянув 'Донбасс Арену': спортивные итоги 30 августа

В Беларуси ОМОН избил и задержал футболистов, а президент "Шахтера" Ринат Ахметов обратился к дончанам, вспомнив о "Донбасс Арене".

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 30 августа.

Кроме того, фото главного тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко произвело фурор в сети. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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