Чеченские футболисты спровоцировали массовую драку в чемпионате России - опубликовано видео

На матче 14-го тура молодежного чемпионата России по футболу между грозненским "Ахматом" и тульским "Арсеналом" произошла массовая драка.

Потасовка на стадионе в Грозном началась на 38-й минуте после фола в центре поля.

Защитник "Арсенала" Павел Ходеев в центре поля влетел в хавбека Асхаба Чунчурова. После этого три игрока "Ахмата" набросились на капитана "Арсенала" Никиту Мельникова, который оказался рядом. Один из грозненцев ударил соперника по лицу.

Когда игроки начали драться, на поле выбежали запасные и другие члены обеих команд. В результате судья удалил Таймаза Хизриева и Мурсалина Денилханова у "Ахмата" и Никиту Мельникова у "Арсенала".

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