Агент Зозули назвал вероятность его перехода в "Динамо"

По утверждению агента украинского форварда испанского "Альбасете" Романа Зозули Владимира Кузьменко, возвращение его подопечного в "Динамо" маловероятно.

В эфире программы "Футбольный формат" была озвучена цифра в 1-2%.

"Я связался с его агентом, Владимиром Кузьменко и он отметил, что переход в "Динамо" наименее вероятный. Фактически, эта тема сейчас не рассматривается и у Зозули есть предложение от других клубов, не испанских. Кузьменко оценивает вероятность перехода Романа в "Динамо" в 1-2%", – сообщил эксперт передачи Олег Ящук.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Альбасете" не может продлить контракт с Зозулей из-за новых финансовых правил лиги, которые ставят местные клубы в жесткие рамки

По сведению различных СМИ, Зозулей заинтересовалось киевское "Динамо". Недавно стало известно, что трансфер Романа зависит от выхода столичного клуба в Лигу чемпионов и трансфера Супряги.

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