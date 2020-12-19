Агент Зинченко отреагировал на "трансфер" футболиста в российский клуб

Максим Иншаков Футбол 16:12, 19.12.2020 Обновлено: 16:34, 19.12.2020

Футбольный агент Алан Прудников, представляющий интересы украинского полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, заявил, что интерес к футболисту со стороны российских клубов, являются исключительно слухом.

В пятницу, 18 декабря, в различных изданиях появилась информация, что украинец может покинуть "Сити" в зимнее трансферное окно и продолжить карьеру в одной из команд российской Премьер-лиги (РПЛ).

"Интерес к Саше из РПЛ? Это слухи, не вижу смысла их комментировать", — цитирует Прудникова sport24.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зинченко перешел в "Манчестер Сити" из "Уфы" в 2016 году за 2 миллиона евро.

В 2019-м был оформлен новый контракт с "горожанами" до лета 2024 года.

Отличная игра украинца за национальную сборную и клуб отразилась на стоимости игрока, которая выросла сразу на 5 миллионов евро.

Вместе с Андреем Ярмоленко, Зинченко разделяет первое место среди самых дорогих украинских футболистов по версии авторитетного ресурса Transfermarkt. Стоимость каждого из футболистов оценили в 20 миллионов евро.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Голубовская заявила, что в Польше украинским врачам не нужно подтверждать диплом: Шмыгаль прояснил ситуацию

Голубовская: врачи падают, COVID-19 – очень тяжелое и длинное заболевание

Скорая едет часами, а в больницу брать не хотят. Что происходит в Киеве, где 100 тыс. случаев COVID-19

Александр Пономарев с топовыми украинскими артистами исполнил известную колядку. Видео

Кому еще не понятно, что крыса здорова и уходить не собирается?