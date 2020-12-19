Футбольный агент Алан Прудников, представляющий интересы украинского полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, заявил, что интерес к футболисту со стороны российских клубов, являются исключительно слухом.

В пятницу, 18 декабря, в различных изданиях появилась информация, что украинец может покинуть "Сити" в зимнее трансферное окно и продолжить карьеру в одной из команд российской Премьер-лиги (РПЛ).

"Интерес к Саше из РПЛ? Это слухи, не вижу смысла их комментировать", — цитирует Прудникова sport24.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зинченко перешел в "Манчестер Сити" из "Уфы" в 2016 году за 2 миллиона евро.

В 2019-м был оформлен новый контракт с "горожанами" до лета 2024 года.

Отличная игра украинца за национальную сборную и клуб отразилась на стоимости игрока, которая выросла сразу на 5 миллионов евро.

Вместе с Андреем Ярмоленко, Зинченко разделяет первое место среди самых дорогих украинских футболистов по версии авторитетного ресурса Transfermarkt. Стоимость каждого из футболистов оценили в 20 миллионов евро.