Агент Ярмоленко озвучил судьбу футболиста в "Вест Хэме"

Максим Иншаков Футбол 22:16, 22.08.2020 Обновлено: 22:21, 22.08.2020

Агент украинского форварда "Вест Хэема" Андрея Ярмоленко заявил, что футболист не собирается покидать "Вест Хэм".

Шаблий для видеожурнала Yellow прокомментировал информацию о том, что 30-летний футболист якобы уходит из английской команды .

"Все хорошо, он проходит подготовку к сезону вместе с клубом. Все нормально, никто никуда не собирается уходить. Никто его не собирается продавать. В клубе у него все хорошо", – сказал Шаблий в эфире телеканала "Футбол 1".

В прошлом сезоне чемпионата Англии в Премьер-лиге Ярмоленко провел 23 матча, забил 5 голов и сделал 1 голевую передачу.

Как сообщал OBOZREVATEL, гол Ярмоленко в матче с "Челси" (3:2) в 32-м туре английской Премьер-лиги признан лучшим голом "Вест Хэма" в сезоне АПЛ 2019/20 по версии авторитетного портала football.london.

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