Агент Реброва отреагировал на возможный приход тренера в "Динамо"

Агент наставника "Ференцвароша" Сергея Реброва Шандор Варга прокомментировал слухи, появившиеся в СМИ, о том, что киевское "Динамо" заинтересовано в приглашении украинца на пост тренера.

"Предложение от "Динамо"? Его не было, но мы вежливые люди и можем его рассмотреть, как и любое другое предложение. Что касается "Динамо", то ни я, ни Сергей не теряем связь с его родным клубом, мы поддерживаем отношения с семьей Суркисов", – цитирует слова Варги издание meta-ratings.com.ua.

Сергей Ребров сейчас тренирует "Ференцварош" Фокус

Он отметил, что за Ребровым следит не только киевский клуб, а и несколько других команд из Англии, Саудовской Аравии, Китая, однако сам тренер счастлив в Будапеште.

"Действительно, кроме киевского "Динамо" претендентами на Сергея Реброва называются еще несколько клубов, в том числе из Англии, Саудовской Аравии, Китая. Уже несколько раз выходил на связь президент "Фенербахче". В Турции хорошо его помнят, он там играл, они следят за тренерскими успехами Реброва. У Сергея Реброва действующий контракт с "Ференцварошем" еще на три года. Он счастлив в Будапеште, рядом с ним его семья и клуб тоже доволен его работой", – рассказал Варга.

Как сообщал OBOZREVATEL, по информации СМИ Ребров является одним из двух главных претендентов на пост главного тренера "Динамо".