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5 июня • обновлено в 18:18
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Агент Реброва отреагировал на возможный приход тренера в "Динамо"

  • Сергей тренировал киевский клуб в 2014-2017 годах

  • Ему удалось по два раза выиграть чемпионат и Кубок Украины и один раз одержать победу в Суперкубке

  • После ухода из "Динамо" он на протяжении одного сезона работал в Саудовской Аравии, где стал вице-чемпионом с "Аль-Ахли"

  • Перейдя в "Ференцварош", Ребров в первом сезоне выиграл с командой чемпионство

2.3т
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Агент наставника "Ференцвароша" Сергея Реброва Шандор Варга прокомментировал слухи, появившиеся в СМИ, о том, что киевское "Динамо" заинтересовано в приглашении украинца на пост тренера.

"Предложение от "Динамо"? Его не было, но мы вежливые люди и можем его рассмотреть, как и любое другое предложение. Что касается "Динамо", то ни я, ни Сергей не теряем связь с его родным клубом, мы поддерживаем отношения с семьей Суркисов", – цитирует слова Варги издание meta-ratings.com.ua.

Сергей Ребров сейчас тренирует "Ференцварош"

Сергей Ребров сейчас тренирует "Ференцварош"

Фокус

Он отметил, что за Ребровым следит не только киевский клуб, а и несколько других команд из Англии, Саудовской Аравии, Китая, однако сам тренер счастлив в Будапеште.

"Действительно, кроме киевского "Динамо" претендентами на Сергея Реброва называются еще несколько клубов, в том числе из Англии, Саудовской Аравии, Китая. Уже несколько раз выходил на связь президент "Фенербахче". В Турции хорошо его помнят, он там играл, они следят за тренерскими успехами Реброва. У Сергея Реброва действующий контракт с "Ференцварошем" еще на три года. Он счастлив в Будапеште, рядом с ним его семья и клуб тоже доволен его работой", – рассказал Варга.

Как сообщал OBOZREVATEL, по информации СМИ Ребров является одним из двух главных претендентов на пост главного тренера "Динамо".

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персоны
Шандор Варга Сергей Ребров
Тег
ФК Динамо Киев
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