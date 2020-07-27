Агент объяснил, зачем Луческу сделал заявление об уходе из "Динамо"

Агент наставника киевского "Динамо" Мирчи Луческу Аркадий Запорожану заявил, что 75-летний специалист остается на посту тренера "бело-синих".

В комментарии "Р-Спорт" Запорожану подтвердил, что Луческу был обеспокоен реакцией ультрас киевлян на его назначение и решил показать, что не держится за кресло.

"Это была личная переписка между ним и Игорем Михайловичем Суркисом. Этот разговор был еще в субботу. Будем выяснять, как это попало в прессу. Если кто‑то захочет увидеть, то я все могу показать. У нас во вторник в 9:30 самолет на Киев. Луческу – главный тренер "Динамо". Этим письмом он хотел показать, что он не держится за кресло тренера. Он хотел показать, что не ради денег пришел. Если его приход может помешать "Динамо", то он спокойно уйдет. Имидж клуба намного дороже", – заявил агент румынского тренера.

Как сообщал OBOZREVATEL, в румынских СМИ появилось заявление за подписью Мирчи Луческу, в котором он сообщил о решение уйти из "Динамо". Позже президент киевлян Игорь Суркис опроверг отставку румынского тренера.