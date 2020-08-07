Агент "нового Шевченко" прокомментировал слухи о его переезде в Италию

Агент нападающего "Динамо" Владислава Супряги Иван Пироженко рассказал, что в услугах его клиента заинтересовано много европейских команд, и опроверг слухи о контактах с "Болоньей".

"Серия А является мечтой для многих молодых игроков, которые помнят фантастическую карьеру Андрея Шевченко в "Милане". Многие клубы, не только итальянские, отправили своих скаутов, чтобы они наблюдали за Владиславом. Мы ведем переговоры с двумя командами, но "Болонья" не входит в их число. Сейчас стоимость Супряги составляет 13-15 миллионов евро", – цитирует Пироженко издание Calciomercato.

Он заявил, что они с футболистом приняли решение остаться в "Динамо" еще на год.

"Я не знаю, кто распускает эти слухи, но 90% из них не соответствуют действительности. Я общался с Владиславом, и мы приняли решение остаться в Украине еще на год, узнав о приходе Луческу в "Динамо". Его опыт и авторитет помогут Супряге лучше подготовиться к переезду в Европу. Это наша стратегия, но жизнь непредсказуема – никогда не знаешь, что может случиться", – добавил Пироженко.

Напомним, что сенегальский агент Ибрагим Сонко, который ранее выступал в английской Премьер-лиге и сборной страны, заявил, что нападающий столичного клуба может стать "новым Шевченко".

Как сообщал OBOZREVATEL, защитник "Динамо" Виталий Миколенко заинтересовал знаменитые команды из Англии и Италии.