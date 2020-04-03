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3 апреля • обновлено в 16:25
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Агент Малиновского прокомментировал переход украинца в "Фиорентину"

1.3т
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Агент полузащитника "Аталанты" и сборной Украины Руслана Малиновского Вадим Шаблий заявил, что его клиент не собирается переходить в "Фиорентину", несмотря на информацию в СМИ.

"Переход в "Фиорентину" не входит в планы Руслана Малиновского. "Фиалки" интересовались нашим полузащитником еще летом, но он выбрал Аталанту и ничуть об этом не жалеет", – цитирует слова Шаблия издание Zbirna.

Руслан Малиновский

Руслан Малиновский

Ранее сообщалось о том, что в январе "Фиорентина" провела переговоры с "Аталантой" о трансфере Малиновского, а нынешний клуб Руслана озвучил сумму, которую хочет получить за украинца – не менее 25 миллионов евро.

В этом сезоне наш соотечественник принял участие в 22 матчах "Аталанты" в Серии А, но чаще выходил со скамейки запасных. На его счету четыре гола и одна результативная передача.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на роль джокера, Руслан Малиновский вошел в десятку лучших атакующих полузащитников итальянского чемпионата.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Чемпионат Италии
Персоны
Руслан Малиновский Вадим Шаблий
Теги
ФК Аталанта ФК Фиорентина
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