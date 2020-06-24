Агент бразильского легионера "Шахтера" оскорбил Тайсона

Михаил Морозов Футбол 17:04, 24.06.2020 Обновлено: 17:58, 24.06.2020

Агент бразильского легионера "Шахтера" Тете Пабло Буэно жестко высказался об одноклубнике своего клиента Тайсоне.

Напомним, что экс-капитан донецкого клуба выразил неуверенность в том, что Тете сможет стать новым Дугласом Костой, который раньше выступал за "Шахтер", а сейчас защищает цвета "Ювентуса". Тайсон также раскритиковал своего соотечественника за скандал с руководством "Гремио", в результате которого молодой бразилец перешел в стан "горняков" зимой 2019 года.

"Слова Тайсона меня не удивляют. Это обыкновенная зависть. В Украине все только и делают, что говорят о Тете. Когда Тайсон закончит карьеру, то сможет работать на ипподроме, поскольку он только и умеет, что бегать", – сказал Буэно в интервью изданию Zonamista.net.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА включил Тете и еще двух игроков украинской Премьер-лиги в список главных талантов европейского футбола.

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