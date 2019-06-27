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Африканский футболист совершил "промах тысячелетия" - опубликовано видео

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Нападающий сборной Зимбабве Ноуледж Мусона не забил с пяти метров в матче Кубка Африки против национальной команды Уганды.

На 51-й минуте встречи при счете 1:1 форвард с линии вратарской площади попал в перекладину. Газета The South African назвала эпизод "промахом тысячелетия".

Матч завершился со счетом 1:1. После двух туров Кубка Африки сборная Зимбабве располагается на третьем месте в группе А, имея в активе одно очко. В плей-офф турнира выходят команды, занявшие в группах первое и второе место, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места. Они определяются по количеству очков, набранных на групповом этапе.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в апреле этого года в матче юношеских команд московского "Спартака" и "Орландо Пайретс" на турнире Future Champions в ЮАР был забит самый необычный пенальти года.

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