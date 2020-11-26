Адвокат Марадоны: скорая ехала более получаса, я буду требовать расследования
Матиас Морла - адвокат легендарного футболиста Диего Марадоны, который скончался в среду, 25 ноября, жестко раскритиковал действия экстренных служб.
На своей странице в Twitter он написал, что будет требовать расследования, поскольку машина скорой помощи ехала к дому его клиента более получаса. Кроме того, адвокат отметил, что никто не присматривал за Марадоной на протяжении 12 часов.
"Уму непостижимо, что на протяжении 12 часов за моим другом не присматривал никто из специального персонала. Скорая помощь ехала к Диего более получаса, что является преступным идиотизмом. Я этого так не оставлю и буду требовать расследования", – заявил Морла.
Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны подробности смерти Марадоны.