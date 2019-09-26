Адвокат Кокорина найден мертвым

Адвокат Андрей Ромашов, представлявший в суде интересы российского футболиста Александра Кокорина, найден мертвым. На момент смерти юрист находился на даче в Подмосковье.

Источник из окружения Ромашова рассказал ТАСС, что у мужчины были проблемы с сердцем.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Александра Кокорина и Павла Мамаева признали виновными в избиении чиновника Минпромторга РФ и водителя журналистки "Первого канала". Форварду "Зенита" дали полтора года тюрьмы, а его другу – один год и пять месяцев.

8 октября 2018-го Кокорин и Мамаев в компании друзей напали на чиновника в кофейне. Кокорин ударил Дениса Пака стулом по голове, из-за чего тот получил сотрясение мозга.

Футболисты обвинялись по статьям УК РФ "побои" и "хулиганство". Им грозило до 7 лет лишения свободы.

Кроме того, спустя некоторое время появились новые подробности драки.

6 февраля, во время объявления приговора по делу Александра Кокорина и его брата Кирилла, разрыдалась мать спортсмена.