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27 сентября • обновлено в 19:04
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/ Новости футбола

Адвокат Кокорина найден мертвым

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Адвокат Андрей Ромашов, представлявший в суде интересы российского футболиста Александра Кокорина, найден мертвым. На момент смерти юрист находился на даче в Подмосковье.

Адвокат Кокорина найден мертвым

Источник из окружения Ромашова рассказал ТАСС, что у мужчины были проблемы с сердцем.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Александр Кокорин
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ага проблемы с сердцем)))))))и с чрками))))
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