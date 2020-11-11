Абсолютное равенство: как сборная Украины играла с Польшей. Видео

Контрольный поединок Польши и Украины, который состоится в среду, 11 ноября, станет девятым матчем между сборными в истории.

До этого момента они встречались восемь раз (пять противостояний носили официальный характер). Каждая из команд одержала по три победы, еще два поединка завершились вничью.

Если рассматривать матчи, которые имели турнирное значение, то впервые Украина и Польша играли между собой в отборе на ЧМ-2002. Тогда наша команда в домашней встрече уступила со счетом 1:3, а в ответной сумела свести поединок вничью 1:1 (оба гола на счету Андрея Шевченко). Это позволило подопечным Валерия Лобановского выйти в стыковые матчи, которые были впоследствии проиграны сборной Германии.

Спустя около 12 лет пути Украины и Польши вновь пересеклись в квалификации на ЧМ-2014 в Бразилии. Тогда наши соотечественники под руководством Михаила Фоменко одержали яркую выездную победу со счетом 3:1 (голы забивали Андрей Ярмоленко, Олег Гусев и Роман Зозуля), а затем повторно обыграли поляков в Харькове благодаря единственному голу все того же Ярмоленко.

Последний официальный матч против Польши сборная Украины провела на провальном Евро-2016. Тогда в последнем туре группового турнира подопечные Фоменко уже не могли зацепиться за выход в плей-офф, но имели шанс "хлопнуть дверью" перед отъездом с чемпионата. Тот поединок закончился третьим поражением нашей команды на турнире и запомнился многим болельщикам благодаря странной замене, которая произошла уже в компенсированное ко второму тайму время – при счете 0:1 не в нашу пользу нападающего Романа Зозулю заменил опорный полузащитник Анатолий Тимощук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее полузащитник нашей команды Александр Зинченко заявил, что все европейские сборные остерегаются Украину.