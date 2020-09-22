Абрамовича обвинили в махинациях с правами на футболистов

Владелец "Челси" Роман Абрамович вкладывал деньги в футболистов, которые не принадлежали его клубу.

Как сообщает издание BBC, одним из таких игроков является перуанец Андре Каррильо, который противостоял "Челси" в двух матчах Лиги чемпионов 2014 года, выступая в составе лиссабонского "Спортинга". Таким образом, тогда россиянин одновременно владел 12 футболистами на поле, что является конфликтом интересов.

Абрамович заключал сделки через оффшорную компанию на Британских Виргинских островах под названием Leiston Holdings. Фирма занималась частичным выкупом прав на игроков у команд, которые испытывали финансовые проблемы, с целью получения прибыли после их продажи. В английской Премьер-лиге такую деятельность запретили в 2008 году, а на международном уровне – в 2015 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Роман Абрамович попал в топ-25 самых ненавистных людей в футболе.