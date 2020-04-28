Абрамович попал в топ-25 самых ненавистных людей в футболе

Российский миллиардер Роман Абрамович, который владеет клубом "Челси" занял 25-е место в списке самых ненавистных людей в футболе.
Первую позицию в рейтинге авторитетного портала FourFourTwo занял бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер, который был отстранен от футбола на шесть лет из-за коррупции. На второй строчке оказался главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо, чьи высказывания в прессе и действия во время матчей не раз вызывали гнев футбольной общественности. Третье место в списке занял немецкий голкипер Харальд Шумахер, который на ЧМ-1982 жестоко врезался в игрока сборной Франции, в результате чего он получил серьезную черепно-мозговую травму.
Роман Абрамович
МК
Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:
1. Йозеф Блаттер;
2. Жозе Моуриньо;
3. Харальд Шумахер;
4. Мишель Платини (экс-президент УЕФА);
5. Ричард Киз (английский комментатор);
6. Криштиану Роналду ("Ювентус");
7. Лучано Моджи (экс-гендиректор "Ювентуса");
8. Эль-Хаджи Диуф (экс-игрок "Ливерпуля");
9. Пит Винкельман (экс-владелец "Уимблдона);
10. Джон Терри (экс-игрок "Челси").
Как сообщал OBOZREVATEL, портал FourFourTwo назвал лучшего футболиста последних 25 лет.
Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!