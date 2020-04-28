Абрамович попал в топ-25 самых ненавистных людей в футболе

Российский миллиардер Роман Абрамович, который владеет клубом "Челси" занял 25-е место в списке самых ненавистных людей в футболе.

Первую позицию в рейтинге авторитетного портала FourFourTwo занял бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер, который был отстранен от футбола на шесть лет из-за коррупции. На второй строчке оказался главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо, чьи высказывания в прессе и действия во время матчей не раз вызывали гнев футбольной общественности. Третье место в списке занял немецкий голкипер Харальд Шумахер, который на ЧМ-1982 жестоко врезался в игрока сборной Франции, в результате чего он получил серьезную черепно-мозговую травму.

Роман Абрамович МК

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. Йозеф Блаттер;

2. Жозе Моуриньо;

3. Харальд Шумахер;

4. Мишель Платини (экс-президент УЕФА);

5. Ричард Киз (английский комментатор);

6. Криштиану Роналду ("Ювентус");

7. Лучано Моджи (экс-гендиректор "Ювентуса");

8. Эль-Хаджи Диуф (экс-игрок "Ливерпуля");

9. Пит Винкельман (экс-владелец "Уимблдона);

10. Джон Терри (экс-игрок "Челси").

Как сообщал OBOZREVATEL, портал FourFourTwo назвал лучшего футболиста последних 25 лет.

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