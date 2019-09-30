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30 сентября • обновлено в 15:58
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"А сейчас кто?" Милевский жестко прошелся по "Динамо"

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Бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский раскритиковал нынешний состав столичного клуба, заявив, что раньше у "бело-синих" команда была намного сильнее.

Артем Милевский

Артем Милевский

ФК "Динамо" (Брест)

"Когда я ушел из "Динамо", была команда. Драгович пришел, Вида, Ленс, Велозу, Мбокани, Бельханда. Это были фамилии, это были мужики, которые играют в футбол и чего-то добиваются. А сейчас кто играет? Шабанов? Какие серьезные задачи можно решать с такими футболистами?" - сказал Милевский в интервью программе "Профутбол".

Также Артем выразил сомнение, что киевляне могут потягаться с "Шахтером" в финансовых возможностях.

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"Я думаю, что у Суркиса нет много денег, чтобы пригласить иностранного тренера. Нет высококлассных футболистов, как у "Шахтера". Они же могут себе позволить купить Коноплянку. Почему "Динамо" не купило Коноплянку?", - добавил скандальный футболист, который сейчас защищает цвета минского "Динамо" (Брест).

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер "Динамо" Виктор Цыганков рассказал о работе с Алексеем Михайличенко.

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Персона
Артем Милевский
Тег
ФК Динамо Киев
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