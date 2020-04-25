Знаменитая украинская гимнастка Анна Ризатдинова решила развлечься на карантине в Киеве, отправившись выносить мусор в вечернем платье.

Бронзовая призерка Олимпиады в Рио-де-Жанейро поразила своих поклонников смелым нарядом, однако вызвала у многих вопрос об отсутствии защитной маски на лице.

Анна Ризатдинова @anna_rizatdinova

Анна Ризатдинова @anna_rizatdinova

Анна Ризатдинова @anna_rizatdinova

Анна Ризатдинова @anna_rizatdinova

Анна Ризатдинова @anna_rizatdinova

Анна Ризатдинова @anna_rizatdinova

Анна Ризатдинова @anna_rizatdinova

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ризатдинова в одном из столичных супермаркетов спортсменка уселась на шпагат, прямо во время покупок.

Напомним, что Ризатдинова вместе со своим партнером Александром Прохоровым проиграла в финале шоу "Танцы со звездами". Почетное звание новой танцевальной легенды страны получили Ксения Мишина и Женя Кот.

До этого Ризатдинова снялась в календаре Drive Time на 2020 год от мужского глянца XXL, взбудоражив поклонников.

Кроме того, Ризатдинова призналась, что до сих пор не принимает ситуацию с аннексией Россией Крыма.