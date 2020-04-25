"А где маска?" Ризатдинова вынесла мусор в сексуальном наряде

Максим Богданов Раздевалка 18:01, 25.04.2020 Обновлено: 19:06, 25.04.2020

Знаменитая украинская гимнастка Анна Ризатдинова решила развлечься на карантине в Киеве, отправившись выносить мусор в вечернем платье.

Бронзовая призерка Олимпиады в Рио-де-Жанейро поразила своих поклонников смелым нарядом, однако вызвала у многих вопрос об отсутствии защитной маски на лице.

Анна Ризатдинова
@anna_rizatdinova
Анна Ризатдинова
@anna_rizatdinova
Анна Ризатдинова
@anna_rizatdinova
Анна Ризатдинова
@anna_rizatdinova
Анна Ризатдинова
@anna_rizatdinova
Анна Ризатдинова
@anna_rizatdinova
Анна Ризатдинова
@anna_rizatdinova

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ризатдинова в одном из столичных супермаркетов спортсменка уселась на шпагат, прямо во время покупок.

Напомним, что Ризатдинова вместе со своим партнером Александром Прохоровым проиграла в финале шоу "Танцы со звездами". Почетное звание новой танцевальной легенды страны получили Ксения Мишина и Женя Кот.

До этого Ризатдинова снялась в календаре Drive Time на 2020 год от мужского глянца XXL, взбудоражив поклонников.

Кроме того, Ризатдинова призналась, что до сих пор не принимает ситуацию с аннексией Россией Крыма.

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Спорт Раздевалка

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