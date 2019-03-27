"А если бы украли?" Юрист оценил ситуацию Украины в скандале с Мораесом

После старта сборной Украины в отборе на Евро-2020 соперники "сине-желтых" потребовали засчитать нашей команде технические поражения из-за участия в матчах натурализованного форварда Жуниора Мораеса.

Португалия и Люксембург уже направили соответствующие протесты в УЕФА, что вскоре наверняка дойдет и до рассмотрения в ФИФА. Однако в Украине пока уверены, что ситуация с Мораесом не вызовет санкций для сборной Украины и не заберет у команды очки. Об этом в комментарии OBOZREVATEL поделился мнением известный спортивный юрист Илья Скоропашкин.

"В законодательстве Украины есть такой юридический термин - беспрерывное нахождение на территории страны. Если человек во время своего пребывания в стране выезжает за границу (в командировку, отпуск или т. п.), с точки зрения украинских законов "беспрерывное нахождение" не прерывается. Но ФИФА вполне может трактовать это по-своему", — сказал Скоропашкин.

Илья Скоропашкин

"Также в этой ситуации есть и другой важный момент — трансфер в другой ФК на правах аренды. С точки зрения нашего законодательства, это не помешало Мораесу иметь 5 лет непрерывного нахождения в Украине (иначе он бы не получил украинское гражданство). Как же рассматривает это ФИФА — вопрос неоднозначный, мне тяжело говорить наверняка. Но думаю, что ФИФА в любом случае должна учитывать национальное законодательство той страны, в отношении которой они принимают решения. Ведь в каждой стране такие случаи регулируют разные законы — у кого-то и нет срока непрерывного пребывания в 5 лет, а какие-то страны вообще не дают (или редко дают) свое гражданство. Национальная база законодательства должна учитываться международным органом, который рассматривает спор", — уверен юрист.

"Да, в Уставе ФИФА есть норма про "5 лет непрерывного проживания на территории страны". Но учитывается ли при этом даже банальный отпуск на несколько недель? Или, например, если человека выкрали и увезли заграницу (неординарный вариант, но такое тоже надо учитывать). В ФИФА это не прописано, а наши законы регулируют подобные ситуации", — объясняет Скоропашкин.

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"Есть такое правило: если нормы одного законодательства не регулируют ситуацию (как в ФИФА — просто "5 лет", и без вариантов), то идет обращение к следующему законодательству, имеющему отношение к ситуации. Тем более, здесь же решение принималось в отношении сборной Украины и ее гражданина, поэтому национальные законы также будет приниматься во внимание. И тут нельзя применить законодательство, например, Швейцарии (где находится штаб-квартира ФИФА) или другой страны", — подытожил юрист.

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