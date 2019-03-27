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"А если бы украли?" Юрист оценил ситуацию Украины в скандале с Мораесом

3.3тЧитать материал на украинском

После старта сборной Украины в отборе на Евро-2020 соперники "сине-желтых" потребовали засчитать нашей команде технические поражения из-за участия в матчах натурализованного форварда Жуниора Мораеса.

Португалия и Люксембург уже направили соответствующие протесты в УЕФА, что вскоре наверняка дойдет и до рассмотрения в ФИФА. Однако в Украине пока уверены, что ситуация с Мораесом не вызовет санкций для сборной Украины и не заберет у команды очки. Об этом в комментарии OBOZREVATEL поделился мнением известный спортивный юрист Илья Скоропашкин.

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"В законодательстве Украины есть такой юридический термин - беспрерывное нахождение на территории страны. Если человек во время своего пребывания в стране выезжает за границу (в командировку, отпуск или т. п.), с точки зрения украинских законов "беспрерывное нахождение" не прерывается. Но ФИФА вполне может трактовать это по-своему", — сказал Скоропашкин.

Илья Скоропашкин

Илья Скоропашкин

"Также в этой ситуации есть и другой важный момент — трансфер в другой ФК на правах аренды. С точки зрения нашего законодательства, это не помешало Мораесу иметь 5 лет непрерывного нахождения в Украине (иначе он бы не получил украинское гражданство). Как же рассматривает это ФИФА — вопрос неоднозначный, мне тяжело говорить наверняка. Но думаю, что ФИФА в любом случае должна учитывать национальное законодательство той страны, в отношении которой они принимают решения. Ведь в каждой стране такие случаи регулируют разные законы — у кого-то и нет срока непрерывного пребывания в 5 лет, а какие-то страны вообще не дают (или редко дают) свое гражданство. Национальная база законодательства должна учитываться международным органом, который рассматривает спор", — уверен юрист.

"Да, в Уставе ФИФА есть норма про "5 лет непрерывного проживания на территории страны". Но учитывается ли при этом даже банальный отпуск на несколько недель? Или, например, если человека выкрали и увезли заграницу (неординарный вариант, но такое тоже надо учитывать). В ФИФА это не прописано, а наши законы регулируют подобные ситуации", — объясняет Скоропашкин.

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"Есть такое правило: если нормы одного законодательства не регулируют ситуацию (как в ФИФА — просто "5 лет", и без вариантов), то идет обращение к следующему законодательству, имеющему отношение к ситуации. Тем более, здесь же решение принималось в отношении сборной Украины и ее гражданина, поэтому национальные законы также будет приниматься во внимание. И тут нельзя применить законодательство, например, Швейцарии (где находится штаб-квартира ФИФА) или другой страны", — подытожил юрист.

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Автор
Максим СухенкоМаксим Сухенко
Темы
Скандал с МораесомЕвро-2020чемпионат Европы по футболуФФУ
Персона
Жуниор Мораес
Теги
ФИФАсборная Украины по футболусборная Португалии по футболусборная Люксембурга по футболу
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Комментарии на сайте не модерированы
Бор Тарас
Бор Тарас
Риторический вопрос.Если бы сборная Португалии победила сборную Украины,подавала бы протест Федерация Футбола Португалии по поводу Мораеса?Господа португальцы!В статусе действующего чемпиона Европы вы выглядите несолидно и мелочно.
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