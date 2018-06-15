Скандальный экс-игрок сборной Украины получил работу в России

Экс-полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Анатолий Тимощук получил новое место работы. Украинец вошел в тренерский штаб питерского "Зенита", цвета которого защищал в период с 2007 по 2009 и 2013 – 2015 годы.

Об этом говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Тимощук стал ассистентом нового главного тренера питерцев Сергея Семака, который в конце мая подписал с сине-бело-голубыми соглашение на два года с возможностью продления еще на один год.

За "Зенит" в Премьер-лиге Тимощук сыграл 85 матчей и забил девять мячей.

Приступит к работе в новой должности наш соотечественник уже 17 мая, когда "Зенит" отправится на первые сборы в Австрию.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший тренер сборной Украины переехал работать в Россию.