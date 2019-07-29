"А чьи бутсы?" Герой "Динамо" в матче с "Шахтером" рассказал правду о голе

"Динамо" опубликовало видео из раздевалки команды, снятое вскоре после окончания матча за Суперкубок против "Шахтера". На эксклюзивных кадрах игроки столичного клуба бурно радуются победе.

Пожалуй, наибольшее внимание партнеры уделили Денису Гармашу, забившему победный гол в матче на 83-й минуте. Он вспомнил тот эпизод.

ФК "Динамо"

"Летит мяч. Я его останавливаю и падаю назад из-за сцепления... Еле пробил, достав мяч большим пальцем. Поднимаю голову - мяч в воротах", - сказал Денис Гармаш.

Также выяснилось, что Гармаш вышел на поле в бутсах, которые принадлежат вратарю команды Денису Бойко. "Мои бутсы, молодцы, забили!" - гордо добавил голкипер.

Денис Гармаш забивает в ворота "Шахтера"

Как сообщал OBOZREVATEL, новый главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру не согласился с поражением в Суперкубке от "Динамо".

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