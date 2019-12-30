4 гола за 10 минут: в Англии выдали ураганный матч-триллер

Матч второго по силе английского футбольного дивизиона, в котором "Бирмингем" принимал "Лидс", подарил зрителям незабываемое зрелище, закончившись со счетом 4:5. Последние 4 мяча были забиты за 10 минут.

Гости забили два быстрых гола, но хозяевам удалось отыграться на исходе первой половины второго тайма. "Лидс" еще дважды выходил вперед, но "Бирмингем" оба раза восстанавливал паритет. Казалось, что гол Лукаса Юткевича, который довел счет до 4:4 на первой добавленной арбитром минуте, станет последним в этом матче, но гости сумели вырвать победу в последней атаке поединка.

"Лидс Юнайтед"

Этот результат позволил "Лидсу" догнать "Вест Бромвич" и вернуться на первое место в Чемпионшипе. У команд 51 очко после 25 туров. "Бирмингем" идет на 17-й позиции в таблице, имея в активе 29 очков.

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