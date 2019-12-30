Главная Новости
30 декабря • обновлено в 13:50
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

4 гола за 10 минут: в Англии выдали ураганный матч-триллер

1.3т
Читать материал на украинском

Матч второго по силе английского футбольного дивизиона, в котором "Бирмингем" принимал "Лидс", подарил зрителям незабываемое зрелище, закончившись со счетом 4:5. Последние 4 мяча были забиты за 10 минут.

Гости забили два быстрых гола, но хозяевам удалось отыграться на исходе первой половины второго тайма. "Лидс" еще дважды выходил вперед, но "Бирмингем" оба раза восстанавливал паритет. Казалось, что гол Лукаса Юткевича, который довел счет до 4:4 на первой добавленной арбитром минуте, станет последним в этом матче, но гости сумели вырвать победу в последней атаке поединка.

"Лидс Юнайтед"

"Лидс Юнайтед"

Этот результат позволил "Лидсу" догнать "Вест Бромвич" и вернуться на первое место в Чемпионшипе. У команд 51 очко после 25 туров. "Бирмингем" идет на 17-й позиции в таблице, имея в активе 29 очков.

Новости
Клуб Ярмоленко объявил имя нового главного тренера

Как сообщал OBOZREVATEL, "Челси" одержал выездную победу над "Арсеналом" в центральном матче 20-го тура английской Премьер-лиги.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Чемпионат Англии" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат Англии
Место
Англия Бирмингем
Тег
ФК Лидс
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги