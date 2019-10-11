9 голов от Бельгии и камбэк нидерландцев: результаты отбора Евро-2020 10 октября

В четверг, 10 октября, прошли матчи 7-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Состоялись 10 поединков в группах C, E, G и I.
Сборная Бельгии стала первым участником финальной части Евро-2020 после того, как в невероятном стиле разбила Сан-Марино — 9:0 — в составе "Красных Дьяволов" дублем отличился Ромен Лукаку, а еще семь футболистов забили по одному мячу.
Бельгия — Сан-Марино — 9:0
А вот сборная Нидерландов, напротив, добыла труднейшую победу в Роттердаме в матче с Северной Ирландией. Гости открыли счет, причем сделали это только на 75-й минуте. Хозяева почти сразу же сравняли, однако победа пришла только в компенсированное время: нидерландцы отличились на 90+1 и 90+4 минутах и выиграли — 3:1 (дубль Депая).
В турнирной таблице группы C Нидерланды, Германия и Северная Ирландия занимают первые три места, набрав по 12 очков, при этом североирландцы сыграли на матч больше.
Все результаты 10 октября
Группа С
Нидерланды — Северная Ирландия — 3:1
Беларусь — Эстония — 0:0
Группа E
Словакия — Уэльс — 1:1
Хорватия — Венгрия — 3:0
Группа G
Латвия — Польша — 0:3
Северная Македония — Словения — 2:1
Австрия — Израиль — 3:1
Группа I
Россия — Шотландия — 4:0
Бельгия — Сан-Марино — 9:0
Казахстан — Кипр — 1:2
Как сообщал OBOZREVATEL, 11 октября в Харькове сборная Украины проведет матч квалификации Евро-2020 против сборной Литвы, который может стать ключевым в борьбе за путевку в финальную часть ЧЕ.
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