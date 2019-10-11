9 голов от Бельгии и камбэк нидерландцев: результаты отбора Евро-2020 10 октября

В четверг, 10 октября, прошли матчи 7-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Состоялись 10 поединков в группах C, E, G и I.

Сборная Бельгии стала первым участником финальной части Евро-2020 после того, как в невероятном стиле разбила Сан-Марино — 9:0 — в составе "Красных Дьяволов" дублем отличился Ромен Лукаку, а еще семь футболистов забили по одному мячу.

Бельгия — Сан-Марино — 9:0

А вот сборная Нидерландов, напротив, добыла труднейшую победу в Роттердаме в матче с Северной Ирландией. Гости открыли счет, причем сделали это только на 75-й минуте. Хозяева почти сразу же сравняли, однако победа пришла только в компенсированное время: нидерландцы отличились на 90+1 и 90+4 минутах и выиграли — 3:1 (дубль Депая).

В турнирной таблице группы C Нидерланды, Германия и Северная Ирландия занимают первые три места, набрав по 12 очков, при этом североирландцы сыграли на матч больше.

Все результаты 10 октября

Группа С

Нидерланды — Северная Ирландия — 3:1

Беларусь — Эстония — 0:0

Группа E

Словакия — Уэльс — 1:1

Хорватия — Венгрия — 3:0

Группа G

Латвия — Польша — 0:3

Северная Македония — Словения — 2:1

Австрия — Израиль — 3:1

Группа I

Россия — Шотландия — 4:0

Бельгия — Сан-Марино — 9:0

Казахстан — Кипр — 1:2

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 октября в Харькове сборная Украины проведет матч квалификации Евро-2020 против сборной Литвы, который может стать ключевым в борьбе за путевку в финальную часть ЧЕ.

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