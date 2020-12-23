80 млн за паспорт: экс-легионер "Шахтера" может стать гражданином Китая

Бывший легионер донецкого "Шахтера" Алекс Тейшейра якобы готов стать гражданином Китая и выступать за национальную сборную страны, но для этого он должен остаться в местном чемпионате еще на четыре года.

Как сообщает издание South China Morning Post, сейчас бразилец зарабатывает около 450 тысяч евро в неделю и является одним из самых высокооплачиваемых футболистов в лиге, но его соглашение с "Цзянсу Сунином" истекает 31 декабря. В его кандидатуре заинтересован "Шанхай СИПГ", однако нынешний клуб Тейшейры может подать протест, если экс-игрок "Шахтера" перейдет к одному из конкурентов.

В команде якобы готовы предложить Алексу максимальный контракт длительностью четыре года, на протяжении которых он получит 80 млн евро. В Китае есть около 10 натурализованных футболистов (почти половина из них бразильцы), которые пытаются помочь сборной выйти на чемпионат мира в Катаре в 2022 году. В последний раз национальная команда Поднебесной играла на Мундиале в 2002-м.

Напомним, что Тейшейра перешел в "Цзянсу Сунин" из "Шахтера" в 2016 году за 50 млн евро. В минувшем сезоне его клуб стал чемпионом страны, а футболист забил 10 голов в 20 матчах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае вводят новые зарплатные правила для иностранных игроков, которые больше не позволят клубам приглашать в страну звезд мирового масштаба.