8 удалений: матч южноамериканской ЛЧ завершился грандиозным побоищем

В концовке матча второго тура группового этапа Кубка Либертадорес между бразильскими "Гремио" и "Интернасьоналем" случилась массовая драка, по итогам которой судья удалил восемь игроков.

В Telegram-канале информагентства Football.ua появилось видео побоища, в котором приняли участие как основные, так и запасные футболисты команд. Страсти между игроками долго не утихали, поэтому для урегулирования конфликта пришлось вмешаться полиции, которая подошла к кромке поля и внимательно наблюдала за развитием ситуации.

"Гремио" - "Интернасьональ"

Отметим, что противостояние между “Гремио” и “Интернасьоналем” является очень принципиальным для обеих команд, ведь они представляют один город – Порту-Алегри. На этот раз матч не подарил болельщикам забитых голов, закончившись нулевой ничьей.

Как сообщал OBOZREVATEL, бразильский футболист местной команды "Аваи" ударил лежащего фаната соперников ногой по голове.

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