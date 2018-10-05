8-й тур чемпионата Италии по футболу: результаты и таблица

Матчи восьмого тура итальянской Серии А прошли с 5 по 7 октября. Центральными противостоянием этого тура стала встреча "Лацио" и "Фиорентины".

По традиции некоторые матчи чемпионата Италии в прямом эфире показали каналы "Футбол 1" и "Футбол 2". Вашему вниманию полное расписание тура.

Чемпионат Италии. 8-й тур

5 октября (пятница)

Торино – Фрозиноне 3:2 (1:0, 2:2) Голы: 1:0 – 20 Ринкон, 2:0 – 46 Базелли, 2:1 – 58 Гольданига, 2:2 – 64 Чиано, 3:2 – 71 Беренгер.

Торино – Сиригу, Иццо, Нкулу, Моретти, Айна (Париджини, 65), Мейте (Сориано, 86), Ринкон, Базелли (Лукич, 80), Беренгер, Дзадза, Белотти.

Фрозиноне – Спортьелло, Гольданига, Саламон, Крайнц (Соддимо, 85), Дзампано, Чибса, Хадльвредссон, Молинаро, Чиано, Кэмпбелл (Влут, 77), Чиофани (Перица, 77). Предупреждения: Чиано (11), Хадльвредссон (53), Сиригу (59), Крайнц (60), Иццо (69), Мейте (80).

6 октября (суббота)

Кальяри – Болонья 2:0 (1:0, 1:0) Голы: 1:0 – 22 Жоао Педро, 2:0 – 68 Паволетти. Кальяри – Краньо, Срна (Фараго, 28), Романья, Пизакане, Падоин, Кастро, Брадарич, Барелла, Ионицэ (Дессена, 76), Жоао Педро (Фариас, 87), Паволетти.

Болонья – Скорупски, Калабрези, Ларангейра, Де Майо (Орсолини, 61), Надь, Маттьелло, Дейкс (Крейчи, 46), Джемаили, Сванберг, Фальчинелли (Оквонкво, 75), Сантандер. Предупреждения: Де Майо (14), Пизакане (25), Дейкс (37), Дессена (67), Оквонкво (67), Сантандер (90).

Удинезе – Ювентус 0:2 (0:2, 0:0) Голы: 0:1 – 33 Бентанкур, 0:2 – 37 Роналду. Удинезе – Скуффет, Ларсен, Трост-Эконг, Нюйтинк, Самир, Бехрами (Пуссетто, 62), Барак (Теодорчик, 75), Фофана, Мандрагора, де Пауль, Лазанья (Фелипе Визеу, 86).

Ювентус – Шченсны, Жоау Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Бентанкур, Пьянич (Бардзальи, 89), Матюиди (Джан, 46), Дибала (Бернардески, 66), Манджукич, Роналду. Предупреждения: де Пауль (50), Самир (79), Лазанья (82), Манджукич (90).

Эмполи – Рома 0:2 (0:1, 0:1) Голы: 0:1 – 36 Нзонзи, 0:2 – 85 Джеко. Эмполи – Терраччано, Ди Лоренцо, Сильвестре, Майетта, Весели, Капецци (ла Гумина, 79), Аккуа (Траоре, 74), Беннасер, Зайц, Крунич, Капуто.

Рома – Ольсен, Сантон, Манолас, Фасио, Пеллегрини (Флоренци, 60), Нзонзи, де Росси, Ундер (Жезус, 74), Пеллегрини (Кристанте, 74), Эль-Шаарави, Джеко. Предупреждения: Беннасер (35), Пеллегрини (49), Сильвестре (83).

7 октября (воскресенье)

Дженоа – Парма 1:3 (1:3, 0:0) Голы: 1:0 – 6 Пентек, 1:1 – 16 Ригони, 1:2 – 26 Силигарди, 1:3 – 30 Чераволо. Дженоа – Раду, Бираски, Сполли, Кришито, Педру Перейра (Маццителли, 71), Сандро, Хильемарк (Фавилли, 46), Лазович, Юри Медейруш (Бесса, 46), Куаме, Пентек.

Парма – Сепе, Якопони, Бруну Алвеш, Гальоло, Гобби, Ригони (Дейола, 77), Штулац, Барилла, Силигарди, Чераволо (да Крус, 67), Ди Гаудио (Бастони, 61). Предупреждения: Пентек (50), Бруну Алвеш (51).

Лацио – Фиорентина 1:0 (1:0, 0:0) Гол: 1:0 – 37 Иммобиле. Лацио – Стракоша, Уоллес (Луис Фелипе, 57), Ачерби, Раду, Марушич, Пароло, Лейва, Милинкович-Савич, Лулич, Кайседо (Корреа, 53), Иммобиле (Бериша, 85).

Фиорентина – Лафон, Миленкович, Пеццелья, Витор Уго, Бираги, Бенасси (Фернандеш, 46), Верету, Жерсон (Эссерик, 64), Кьеза, Симеоне, Пьяца (Соттил, 80). Предупреждения: Лулич (26), Кайседо (34), Пьяца (35), Жерсон (45), Марушич (52), Корреа (69), Витор Уго (70), Стракоша (82).

Милан – Кьево 3:1 (2:0, 1:1) Голы: 1:0 – 27 Игуаин, 2:0 – 34 Игуаин, 3:0 – 56 Бонавентура, 3:1 – 63 Пеллиссье. Милан – Доннарумма, Абате, Мусаккьо, Сапата, Родригес (Лаксальт, 87), Кессиэ, Биглия, Бонавентура (Кутроне, 76), Сусо (Кастильехо, 90), Игуаин, Чалханоглу.

Кьево – Соррентино, Депаоли, Россеттини, Бани, Барба, Бирса, Ригони (Кийине, 69), Радованович, Лерис (Ярошиньски, 78), Стемпиньски, Пеллиссье (Пуччарелли, 67). Предупреждения: Барба (62), Игуаин (69).

Аталанта – Сампдория 0:1 (0:0, 0:1) Гол: 0:1 – 76 Тонелли. Аталанта – Голлини, Толои, Паломино, Масьелло (Манчини, 24), Хатебур, де Рон, Фройлер, Кастань, Пашалич (Иличич, 57), Сапата (Барроу, 66), Гомес.

Сампдория – Аудеро, Берешиньски, Тонелли, Андерсен, Мурру, Прат, Экдаль, Линетти (Баррето, 84), Капрари (Рамирес, 60), Дефрель (Ковнацки, 86), Куальярелла. Предупреждения: Андерсен (31), де Рон (46), Прат (50), Линетти (78), Иличич (89), Берешиньски (90).

Наполи – Сассуоло 2:0 (1:0, 1:0) Голы: 1:0 – 3 Уна, 2:0 – 72 Инсинье. Наполи – Оспина, Малькюи, Альбиоль, Кулибали, Хюсай, Зелиньски, Диавара (Аллан, 56), Рог, Уна (Инсинье, 51), Мертенс, Верди (Кальехон, 69).

Сассуоло – Консильи, Марлон, Маньяни, Феррари, Лирола, Маньянелли, Локателли (Бурабия, 46), Рожерио, Джуричич, Боатенг (Эль-Бабакар, 69), Бога (Берарди, 46). Предупреждения: Локателли (38), Диавара (42), Кулибали (82), Консильи (87).

Удаление: Рожерио (87).

СПАЛ – Интер 1:2 (0:1, 1:1) Голы: 0:1 – 14 Икарди, 1:1 – 72 Палоски, 1:2 – 78 Икарди. СПАЛ – Гомис, Чонек, Джуру, Фелипе, Скьяттарелла, Фарес, Валоти (Бильер, 79), Ладзари, Миссироли (Мончини, 83), Петанья, Антенуччи (Палоски, 66).

Интер – Ханданович, Миранда, Шкриньяр, Врсалько, Асамоа, Весино, Валеро (Мартинес, 77), Наингголан, Перишич, Кейта Бальде (Политано, 67), Икарди (Гальярдини, 82). Предупреждения: Ладзари (31), Валоти (50), Врсалько (52), Миссироли (52), Миранда (80), Скьяттарелла (84), Бильер (86), Фелипе (86).

Как сообщал OBOZREVATEL, легенда клуба "Рома" Франческо Тотти попал в тюрьму.