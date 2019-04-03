"Барселона" совершила эпичный камбэк, пропустив четыре гола

Каталонская "Барселона" и "Вильярреал" выдали феерический матч в 30-м туре чемпионата Испании по футболу.

Команды, поочередно догоняя друг друга, сыграли вничью – 4:4, причем "сине-гранатовые" забили дважды в компенсированное время.

"Барса", которая выставила на игру далеко не самый основной состав, уже к 16-й минуте повела в два мяча. Голы в составе гостей на свой счет записали Коутиньо и Малком. "Вильярреалу" удалось быстро отличиться в ответ усилиями Чуквуезе.

Вильярреал – Барселона

А во втором тайме хозяева шокировали каталонцев, отправив в их ворота еще три мяча. Экамби, Иборра и Бакка к 80-й минуте сделали счет 4:2 в пользу своей команды.

Невероятно, но "Барса" сумела уйти от поражения в компенсированное время. Сначала Месси реализовал штрафной, а затем Суарес забил с линии штрафной после подачи углового.

Вильярреал – Барселона 4:4 (1:2, 3:2)

Голы: 0:1 – 12 Коутиньо, 0:2 – 16 Малком, 1:2 – 23 Чуквуэзе, 2:2 – 50 Токо-Экамби, 3:2 – 62 Иборра, 4:2 – 80 Бакка, 4:3 – 90 Месси, 4:4 – 90 Суарес.

Вильярреал – Асенхо, Альваро Гонсалес, Фунес Мори, Руис, Марио Гаспар, Морланес (Касерес, 63), Касорла, Педраса, Чуквуэзе (Бонера, 88), Иборра, Токо-Экамби (Бакка, 74).

Барселона – тер Стеген, Серджи Роберто, Умтити, Лангле, Альба, Видаль, Бускетс (Ракитич, 73), Артур (Аленья, 73), Малком, Суарес, Коутиньо (Месси, 61).

Предупреждения: Альваро Гонсалес (36), Бускетс (39), Лангле (42), Фунес Мори (45), Видаль (77), Аленья (83), Месси (84), Серджи Роберто (85), Касерес (90), Суарес (90).

Удаление: Альваро Гонсалес (86).

Отметим, что потеря очков никак не сказалась на лидирующей позиции каталонской команды, которая на 8 очков опережает мадридский "Атлетико".

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер каталонского "Барселоны" Лионель Месси забил шедевральный мяч со штрафного в ворота "Эспаньола".

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