8 голов и два удаления за минуту: в Лиге чемпионов сыгран самый ураганный матч сезона

Лондонский "Челси" и амстердамский "Аякс" выдали самый зрелищный матч нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

Накануне команды разошлись миром в поединке четвертого тура группового этапа на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне – 4:4.

Челси – Аякс

Команды обменялись голами уже к четвертой минуте игры, а до конца первого тайма гости провели еще два мяча. Причем из трех голов "Аякса" два футболисты "Челси" забили в свои ворота.

В начале второй 45-минутки преимущество голландцев стало разгромным. Хозяева отыграли один мяч, на 68-й минуте произошел ключевой момент матча, который позволил лондонцам совершить эпичный камбэк.

Защитник Дэйли Блинд сыграл рукой в своей штрафной, заработав пенальти и красную карточку. Тут же за разговоры был удален с поля еще один игрок гостей, а бразилец "Челси" Жоржиньо с "точки" сделал счет 3:4.

Уйти от поражения команда Фрэнка Лампарда сумела за 15 минут до финального свистка, когда после подачи экс-игрока "Шахтера" Виллиана отличился Рис Джеймс.

"Челси" – "Аякс" – 4:4

Голы: Жоржиньо, 5 (пен.), 71 (пен.), Аспиликуэта, 63, Джеймс, 74 – Абрахам, 2 (авт.), Промес, 20, Аррисабалага, 35 (авт.), ван де Беек, 55

Удаления: Блинд, 68, Велтман, 69

Вашему вниманию видеообзор роскошного поединка Лиги чемпионов.

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