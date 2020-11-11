8 футболистов 'Динамо' вылечились от коронавируса

Футболисты киевского "Динамо" Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Шапаренко, Тудор Бэлуцэ, Георгий Цитаишвили и Миккель Дуэлунд получили отрицательные результаты тестов на коронавирус, информирует пресс-служба клуба.

Кроме того, вылечился от коронавируса Денис Бойко, ранее сообщив об этом в своем Instagram.

"К сожалению, появились новые случаи положительных результатов тестирования. Это Александр Андриевский и Артем Шабанов. Все инфицированные игроки "Динамо" чувствуют себя удовлетворительно и находятся на самоизоляции", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вернувшийся из расположения молодежной сборной Украины голкипер Руслан Нещерет, сдал положительный тест на COVID-19.