$700 в месяц: Блохин и еще 5 футболистов "Динамо", уехавших из СССР в Европу

31 год назад состоялся первый в истории переход украинского футболиста в зарубежный клуб. "Первопроходцем" стал киевский динамовец, обладатель Кубка Кубков, Суперкубка УЕФА и "Золотого мяча" Олег Блохин.

27 марта 1988 года состоялся дебют знаменитого форварда в австрийском клубе "Форвертс" из Штайра, города в 140 километрах от Вены. Молодая команда, средний возраст которой был 24 года, боролась за повышение в классе и очень нуждалась в услугах очень опытного игрока. Официальный запрос руководство "Форвертса" направило в Госкомспорта СССР, и Блохин оказался в Австрии, где вскоре стал играющим тренером с зарплатой 700 долларов в месяц. Интерес к клубу "Форвертс" с появлением Блохина очень повысился, а его голы помогли команде выполнить поставленную задачу и вернуться в австрийскую Бундеслигу.

Олег Блохин первым проторил путь своим одноклубникам в зарубежные клубы. Со временем их оказалось немало. О нескольких полпредах украинского футбола в зарубежных клубах мы расскажем в этом материале.

Александр Заваров. Участник двух чемпионатов мира, серебряный призер ЧЕ-1988. Обладатель Кубка Кубков 1986 г, лучший футболист СССР 1986 г.

Трансфер киевского полузащитника в "Ювентус", где в нем видели наследника Мишеля Платини, оформлялся с не меньшим скрипом, нежели переход Блохина, ведь речь шла о немыслимой сумме в 5 миллионов долларов, большую часть из которых должно было получить государство. Уезжал Заваров красиво, пообещав на прощание на Республиканском стадионе: "Я вернусь".

К сожалению, в Турине у Заварова дела пошли наперекосяк с первой же кубковой игры. После штрафного соперника мяч задел его, стоявшего крайним в стенке, и залетел в ворота – автогол записали на Заварова. Но в первом матче чемпионата украинец забил уже в чужие ворота – и был признан лучшим. А дальше плохие матчи чередовались с хорошими. Первых было больше, и через два года Заваров уехал во Францию в "Нанси".

Сергей Балтача. Бронзовый призер Олимпиады-80 в Москве. Обладатель Кубка Кубков 1986 г, серебряный призер ЧЕ-1988.

В 30 лет Сергей первым из советских футболистов отправился в Англию, в клуб "Ипсвич". Свободный защитник "Динамо", перейдя в клуб второго английского дивизиона, столкнулся с тем, что в этой стране играют в линию. Пришлось переквалифицироваться в полузащитники.

Первый сезон получился неплохо (15 матчей, 1 гол), но второй – уже нет. Сергей перешел в шотландский "Сент-Джонстон", и был там одним из лучших. Шесть лет провел Балтача на футбольных полях Туманного Альбиона. Затем перешел на тренерскую работу, был наставником "Сент-Миррена" (Шотландия), после чего окунулся в детский футбол, будучи тренером в английских академиях "Чарльтона" и "Челси".

Вадим Евтушенко. Обладатель Кубка Кубков 1986 г.

В состав шведского клуба АИК вписался сходу, сразу полюбился болельщикам за мягкую манеру игры, привел команду к чемпионскому титулу. Впоследствии, когда срок рабочей визы истек, остался в Швеции благодаря специальному указу короля Густава II.

Виктор Хлус. Чемпион СССР, обладатель Кубка СССР.

Первым клубом в Швеции для Виктора стал ГАИС, бронзовый призер чемпионата страны. Затем выступал за "Эльфсборг", клуб второго дивизиона, в котором стал лучшим бомбардиром и помог команде остаться в высшем дивизионе. Третьим его клубом стал "Юнсерет". Также поработал в Швеции тренером.

Игорь Беланов. Обладатель "Золотого мяча" 1986 г. Участник ЧМ-1986, обладатель Кубка Кубков 1986 г., вице-чемпион Европы-1988.

В менхенгладбахскую "Боруссию" Беланов попал в не лучшее для команды время. На динамовца надеялись, как на спасителя, но… Дебют Игоря пришелся на поражение от "Штутгарта" – 0:4.

Но Беланов освоился и забил в сезоне четыре мяча. Но в Менхенгладбахе нападающий задержался ненадолго, после чего четыре сезона провел в "Айнтрахте" из Брауншвейга. Одно время Беланов был собственником швейцарского клуба "Виль", где тренером работал его друг и партнер по "Динамо" Александр Заваров. Вместе они привели скромный клуб к неожиданной победе в Кубке Швейцарии.

OBOZREVATEL рассказал о первых шести игроках "Динамо", которые перешли в зарубежные клубы. В дальнейшем таких было много: Андрей Шевченко, Алексей Михайличенко, Олег Кузнецов, Андрей Баль, Олег Лужный, Иван Яремчук, Сергей Ребров, Олег Саленко… О них мы расскажем в другой раз.

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