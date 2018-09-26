7 суперзвезд, ставших неудачниками из-за Месси и Роналду

Эпоха "инопланетян" закончилась - лучшим игроком года по версии ФИФА стал не Лионель Месси или Криштиану Роналду (а хорватский полузащитник Лука Модрич)! Впервые с 2007-го признание получает не Месси или Роналду - мировой футбол закончил эту историю.

Но могла ли гегемония быть не столь длительной? В мире достаточно больших игроков, которые могли бросить вызов Криштиану и Месси даже в их лучшие годы. И справедливо ли два "инопланетянина" делили мировое признание целых 10 лет?

OBOZREVATEL вспоминает, кто, как и почему мог нарушить гегемонию Месси и Роналду за те 10 лет (с 2008-го по 2017 включительно), но так и остался неудачником в выборе лучших.

Для справки напомним, что выбор лучшего игрока ФИФА делает с 1991 года. Параллельно с этим известный французский еженедельник France Football вручает "Золотой мяч" (еще с 1956 года) и до 2007 года имел существенные различия с наградой ФИФА. Две номинации были объединены в 2010-м, и приз получил имя "Золотой мяч ФИФА". Но через 5 лет их пути снова разошлись, и сейчас трофем опять вручаются отдельно.

Мы же рассматриваем номинации именно в конкурсе ФИФА, дополнительно сравнивая их с результатами вручения "Золотого мяча".

Хави Эрнандес (Испания, "Барселона")

Попадание в номинацию: 2009, 2010, 2011

Результаты: трижды 3-е место

За что мог получить "лучшего игрока": лучший полузащитник мира конца 2010-х, многократный победитель Лиги чемпионов, чемпионатов Европы и мира

Ситуация с Хави - это драма для "классиков", любителей футбола 90-х и начала 2000-х. Атакующий хавбек "Барселоны" Хави - очень талантливый и отличный игрок, мастер середины поля и точного паса, футболист мирового уровня. Его звездный час пробил в конце 2000-х, когда "Барса" начала сокрушать всех в Европе, а Испания выиграла Евро-2008 и ЧМ-2010. И Хави тогда трижды подряд (!) попадал в тройку номинантов, но трижды становился лишь "бронзовым".

Весь трагизм Хави в том, что он был полузащитником, в основном работающим на команду. Конец 2000-х, футбол обретает все более новые черты, превращаясь в зрелище голов и динамики. У болельщиков на первом плане эпатажные лидеры среди бомбардиров, а не "скромные сердца" команд, приносящих в жертву личные достижения во благо всеобщей победы. Поэтому какой бы трофей Хави не выиграл, в итоге не мог даже сравняться по голосам с Месси или Роналду.

Блистай Хави в начале 2000-х, он бы без проблем стал лучшим игроком года даже два раза. Во времена, когда "Золотой мяч" брали Павел Недвед, Роналдиньо и Фабио Каннаваро, Хави бы без проблем получил признание. Но в конце 2000-х футбольную моду уже "монополизировали" Роналду с Месси, и полузащитнику было практически невозможно тягаться с ними (а защитникам - и подавно).

В 2010-м, когда ЗМ и "лучший игрок" ФИФА уже объединились, Хави пропустил вперед еще одного испанца - своего боевого товарища Андреаса Иньесту. Не так обидно, но общего положения дел это не меняет.

Андреас Иньеста (Испания, "Барселона")

Попадание в номинацию: 2010, 2012

Результат: 2-е и 3-е место

За что мог получить "лучшего игрока": победа на ЧМ-2010 и результативная игра в "Барселоне"

История Иньесты почти такая же, как и у Хави - его звездный час с типажом игры немного не вписался в эпоху, чтобы получить мировое признание от ФИФА. Разве что Иньеста шел по карьере не так ровно, как Хави, и явно выстрелил в 2010-м, будучи более атакующим и забивным игроком.

В целом Иньеста также смог лишь вблизи посмотреть на награду лучшему игроку 2010-го, которая оказалась у Месси. За аргентинца проголосовало 22,65% участников, тогда как за Андреаса - 17,36%. Не столь и большая разница.

И все могло быть иначе, если бы в сезоне 2009/10 "Барселона" выиграла ЛЧ, а Иньеста стал бы ключевой фигурой в финале. Да, затмить в ЛЧ самого Месси было крайне тяжело, но при желании и стечении обстоятельств Иньеста смог бы вырвать свой луч славы. Тем более в 2010-м он со сборной выиграл чемпионат мира, тогда как Месси с Аргентиной не вышел даже в полуфинал.

Но "Барселона" в ЛЧ тогда дошла лишь до полуфинала, проиграв "Интеру", а золотая медаль ЧМ Иньесты с его победным мячом в финале не переубедила мировую общественность перед голами и финтами Месси.

Фернандо Торрес (Испания, "Ливерпуль")

Попадание в номинацию: 2008

Результат: 3-е место

За что мог получить "лучшего игрока": победа на Евро-2008 и голевой сезон в "Ливерпуле"

Пока Месси и Криштиану Роналду только наращивали свою мощь и устанавливали гегемонию, звание "лучшего игрока" еще мог взять классический центрфорвард-бомбардир. Таким в 2008-м был испанец Фернандо Торрес.

2008-й был явно годом Торесса, и тогда он действительно заслуживал признание лучшего не хуже Месси и Роналду. Фернандо выдал свой самый результативный сезон в клубной карьере - 33 гола за "Ливерпуль", покорив АПЛ и достойно выступив в Лиге чемпионов. Также Торрес, в отличие от Роналду и Месси, выиграл континентальный чемпионат - его гол в финале помог Испании доминировать на Евро-2008. В тот период Торесса смело можно было назвать топ-центрфорвардом мира, конкурентов которому не было.

Но вместе с этим в 2008-м уже появилось соперничество Роналду и Месси, и выигравший ЛЧ Криштиану с яркой и результативной игрой без проблем взял золотую медаль от ФИФА. Ну а Месси, как его антагонист, положено занял 2-е место, потеснив Торреса на 3-ю позицию.

Франк Рибери (Франция, "Бавария")

Попадание в номинацию: 2013

Результат: 3-е место

За что мог получить "лучшего игрока": был лидером и одним из лучших игроков "Баварии", сделавшей "требл" в сезоне 2012/13

В начале 2010-х Рибери немало вел "Баварию" за собой, но сезон 2012/13 был своеобразной вспышкой в карьере француза. Тем не менее, блеснул тогда Франк очень ярко и одним махом выиграл все возможные трофеи, которые могла взять "Бавария" в сезоне.

Но, как уже говорилось выше, полузащитникам (хоть и фланговым атакующим) в это время был уже гораздо тяжелее стать лучшим игроком, чем Месси и Роналду. Рибери хоть и вел немцев к пачке побед, но забивал не так много и ярко, чем "инопланетяне". Да и в целом Рибери не имел такой раскрутки и популярности как Месси с Криштиану и даже те ж Хави с Торресом ранее.

Ко всему прочему Рибери имел полный пассив в плане выступлений за национальную сборную. За Францию он тогда играл стабильно, но на ЧМ-2010 "галльские петухи" вообще провалились, а на Евро-2012 обыденно проиграли в 1\4-й Испании.

Поэтому у Рибери, несмотря на "требл" (победа в национальном чемпионате, кубке страны и Лиге чемпионов) было маловато активов и личного ресурса, чтобы замахнуться хотя бы на 2-е место в голосовании за лучшего игрока мира.

Мануэль Нойер (Германия, "Бавария")

Попадание в номинацию: 2014

Результат: 3-е место

За что мог получить "лучшего игрока": победа на ЧМ-2014 и звание лучшего вратаря в мире

Взаимоотношения голкиперов и звания "лучший игрок" (и "Золотого мяча") - это отдельная история, где нет счастливого конца. Лишь однажды за все существование этих двух наград триумф получал голкипер - россиянин Лев Яшин в далеком 1963-м. В остальном же вратари лишь изредка приближались к призам.

Мануэль Нойер в 2014-м решил бросить вызов этой тенденции, но проиграл. Да, в то время Мануэля уже называли "лучшим вратарем в мире" на тот момент, а его фигура в "Баварии" превратилась из "отличного вратаря" в "один из символов клуба". Голкипер в тот год и несколько ранее насобирал ряд индивидуальных наград, ну а летом 2014-го сделал главное - выиграл со сборной чемпионат мира (причем у Аргентины Лео Месси).

Но народ уже был полностью на волне Криштиану и Месси, в том году отдав предпочтение Роналду (выигравшему ЛЧ). Нойер же, правда, был очень близок к "серебреной медали", но чуть не дотянул обойти Месси - 15,72% против 15,76% голосов у аргентинца.

Неймар (Бразилия, "Барселона", ПСЖ)

Попадание в номинацию: 2015, 2017

Результат: дважды 3-е место

За что мог получить "лучшего игрока": не мог, но хотя бы 2-е место в рейтинге "лучший игрок" ФИФА заслуживал

На дворе уже запахло временем заката Криштиану и Месси, но "инопланетяне" все еще были "на коне". На этом фоне в элиту европейского футбола ворвался Неймар, которого в "Барсе" в одно время называли даже приемником Месси.

Очевидно, что ни в 2015-м, ни в 2017-м Неймар не был истинным претендентом на ЗМ или звание "лучший игрок" ФИФА. Бразилец после унижения со сборной на ЧМ-2014 (поражение 1:7 от Германии в полуфинале) выиграл Лигу чемпионов и пару испанских трофеев с "Барсой", но при этом был лишь частью трио МСН (Месси-Суарес-Неймар), а не явным лидером или голеодором команды. За время игры в ПСЖ в плане трофеев и достижений и говорить нечего.

Здесь Неймар разве что мог претендовать на то, чтобы подвинуть кого-то более неудачливого из пары Месси-Роналду со 2-го места рейтинга, особенно в 2015-м. Но на фоне уже легендарного противостояния "инопланетян" Неймар выглядел лишь мальчиком, по доброй воле попавшим на праздник больших дядек.

Антуан Гризманн (Франция, "Атлетико")

Попадание в номинацию: 2016

Результат: 3-е место

За что мог получить "лучшего игрока": лидер одной из лучших команд Европы - "Атлетико", и финалист Евро-2016

Сейчас Гризманн - один из самых вероятных претендентов на получение ЗМ или звание "лучший игрок" ФИФА в ближайшие годы. Француз на пике карьеры попал в свою команду, взобравшись с ней на топовый уровень, а также привел сборную к победе на чемпионате мира. Но в 2016-м Антуан был лишь в начале большого пути, и попадание в тройку было уже большим успехом для него.

Конечно, в некоторых компонентах Гризманн мог рассчитывать и на большее признание, чем просто постоять рядом с Месси и Роналду. Но за поражения награды не дают. А в 2016-м Антуан менее чем за месяц пережил два значимых проигрыша - в финале ЛЧ "Реалу" с Роналду и в финале Евро-2016 Португалии (тоже с Роналду).

Поэтому то 3-е место Гризманна в голосовании за лучшего игрока ФИФА еще можно считать успехом, а не неудачей, что наверняка ляжет в основу будущих достижений Антуана.