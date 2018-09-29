7-й тур чемпионата Италии по футболу: расписание и где смотреть

Матчи седьмого тура итальянской Серии А пройдут с 29 сентября по 1 октября. Центральными в туре станут сразу несколько поединков. В первом из них – римском дерби – сойдутся "Рома" и "Лацио". Не менее захватывающим будет противостояние туринского "Ювентуса" и "Наполи".
По традиции некоторые матчи чемпионата Италии в прямом эфире покажут каналы "Футбол 1" и "Футбол 2". Вашему вниманию полное расписание тура.
Чемпионат Италии. 7-й тур
29 сентября (суббота)
16:00. "Рома" - "Лацио", "Футбол 2"
Рим, стадион "Олимпико"
Главный арбитр: Джанлука Рокки
19:00. "Ювентус" - "Наполи", "Футбол 1"
Турин, стадион "Альянц"
Главный арбитр: Лука Банти
21:30. "Интер" - "Кальяри", "Футбол 1"
Милан, стадион "Джузеппе Меацца"
Главный арбитр: Давиде Масса
30 сентября (воскресенье)
13:30. "Болонья" - "Удинезе", "Футбол 2"
Болонья, стадион "Ренато Даль'Ара"
Главный арбитр: Джанлука Манганьелло
16:00. "Кьево" - "Торино"
Верона, стадион "Марк Антонио Бентегоди"
Главный арбитр: Марко Гуида
16:00. "Фиорентина" - "Аталанта", "Футбол 2"
Флоренция, стадион "Артемио Франки"
Главный арбитр: Паоло Валери
16:00. "Фрозиноне" - "Дженоа"
Фрозиноне, стадион "Бенито Стирпе"
Главный арбитр: Хуан Лука Сакки
19:00. "Парма" - "Эмполи"
Парма, стадион "Эннио Тардини"
Главный арбитр: Лука Пайретто
21:30. "Сассуоло" - "Милан", "Футбол 2"
Реджо-нель-Эмилия, стадион "Мапей - Читта дель Триколоре"
Главный арбитр: Пьеро Джакомелли
1 октября (понедельник)
21:30. "Сампдория" - СПАЛ, "Футбол 2"
Генуя, стадион "Луиджи Феррарис"
Главный арбитр: Федерико Ла Пенна
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