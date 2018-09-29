7-й тур чемпионата Италии по футболу: расписание и где смотреть

Матчи седьмого тура итальянской Серии А пройдут с 29 сентября по 1 октября. Центральными в туре станут сразу несколько поединков. В первом из них – римском дерби – сойдутся "Рома" и "Лацио". Не менее захватывающим будет противостояние туринского "Ювентуса" и "Наполи".

По традиции некоторые матчи чемпионата Италии в прямом эфире покажут каналы "Футбол 1" и "Футбол 2". Вашему вниманию полное расписание тура.

Чемпионат Италии. 7-й тур

29 сентября (суббота)

16:00. "Рома" - "Лацио", "Футбол 2"

Рим, стадион "Олимпико"

Главный арбитр: Джанлука Рокки

19:00. "Ювентус" - "Наполи", "Футбол 1"

Турин, стадион "Альянц"

Главный арбитр: Лука Банти

21:30. "Интер" - "Кальяри", "Футбол 1"

Милан, стадион "Джузеппе Меацца"

Главный арбитр: Давиде Масса

30 сентября (воскресенье)

13:30. "Болонья" - "Удинезе", "Футбол 2"

Болонья, стадион "Ренато Даль'Ара"

Главный арбитр: Джанлука Манганьелло

16:00. "Кьево" - "Торино"

Верона, стадион "Марк Антонио Бентегоди"

Главный арбитр: Марко Гуида

16:00. "Фиорентина" - "Аталанта", "Футбол 2"

Флоренция, стадион "Артемио Франки"

Главный арбитр: Паоло Валери

16:00. "Фрозиноне" - "Дженоа"

Фрозиноне, стадион "Бенито Стирпе"

Главный арбитр: Хуан Лука Сакки

19:00. "Парма" - "Эмполи"

Парма, стадион "Эннио Тардини"

Главный арбитр: Лука Пайретто

21:30. "Сассуоло" - "Милан", "Футбол 2"

Реджо-нель-Эмилия, стадион "Мапей - Читта дель Триколоре"

Главный арбитр: Пьеро Джакомелли

1 октября (понедельник)

21:30. "Сампдория" - СПАЛ, "Футбол 2"

Генуя, стадион "Луиджи Феррарис"

Главный арбитр: Федерико Ла Пенна

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