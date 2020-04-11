У шестикратного чемпиона Англии в составе "Ливерпуля" Кенни Далглиша диагностирован коронавирус.

Кенни Далглиша

По информации пресс-службы "Ливерпуля", 69-летний Далглиш был доставлен в больницу для лечения инфекции, которое требовало внутривенного введения антибиотиков. Тогда же он сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат. Отмечается, что болезнь проходит бессимптомно.

Далглиш рассказал, что еще до поступления в больницу самоизолировался с семьей. Он призвал британцев неукоснительно следовать указаниям медиков и правительства страны.

Далглиш выступал за "Ливерпуль" с 1977-го по 1990-й. В составе команды он выиграл шесть чемпионатов страны, три Кубка европейских чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок Англии, четыре Кубка лиги и семь национальных Суперкубков. Всего он принял участие в 502 матчах за клуб, забив 169 мячей. В качестве тренера Далглиш трижды приводил "Ливерпуль" к победе в чемпионате страны.

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