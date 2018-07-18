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5 вещей ЧМ-2018, изменивших футбол

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Чемпионат мира - состязание сильнейших футболистов и технологий, уже давно заявивших о себе на клубном уровне. Тем не менее, на каждом ЧМ есть свои открытия и новые игроки/вещи, которые далее закрепляются в футболе и входят в тренд. OBOZREVATEL рассматривает завершившийся ЧМ-2018 под углом новаций и открытий, которые по-своему меняют сегодняшний футбол.

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Революция Килиана Мбаппе

Ключевой элемент: форвард сборной Франции Килиан Мбаппе

На ЧМ-2018: кроме Кубка мира выиграл приз лучшему молодому игроку турнира, поставил скоростной рекорд и стал вторым после Пеле

Чем изменил футбол: определил новый уровень скоростных действий флангового нападающего и игры на фланге атаки

Мбаппе на ЧМ не был ни центрфорвардом (которого играл Жиру), ни классическим вингером (типа Азара в Бельгии). Килиану определили роль в атаке только с привязкой к правому флангу. Никаких обязательств к обороне (разве что в позиционной, когда длительно защищается вся команда), никаких постоянных участий в комбинациях - у Килиана были совсем другие задачи.

Килиан Мбаппе с только что выигранным кубком мира

Getty Images

Грех было не сделать всю ставку на скорость 19-летнего атакера. Порой французы подолгу смещали игру в центр и к левому флангу, а затем резко бросали в прорыв по правому краю Мбаппе. И тот буквально "летел" - в матче с Аргентиной футболист поставил рекорд ЧМ по скорости бега, разогнавшись до 38 км/час.

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Играй Мбаппе обычного центрфорварда или в полузащите, он не добился бы таких высот. А так пример Килиана показал, как лучшим образом использовать крайнего атакующего полузащитника в схеме 4-2-3-1, а сам футболист продемонстрировал отличную физическую готовность к турниру и стал вторым в истории тинейджером (игроком до 21-го года), забивавшем на ЧМ.

Работа Дидье Дешама

Ключевой элемент: главный тренер Франции Дидье Дешам

На ЧМ-2018: привел команду к победе после проигрыша финала Евро-2016

Чем изменил футбол: показал, как надо разрабатывать успешную стратегию на весь турнир и выигрывать Кубок мира без результативного центрфорварда

Говоря о Франции, никак нельзя обойти ее тренера. Дидье Дешам - далеко не самый яркий и одаренный персонаж в тренерском цеху сборных. Но именно Дешам показал на ЧМ настоящий мастер-класс.

Дидье Дешам выиграл кубок мира и как игрок, и как тренер

Getty Images

Зачастую в больших футбольных странах требуют и хотят, чтобы сборная играла по максимуму благодаря сильным-результативным личностям. Дешам же постепенно переучил французов, что сегодня большие турниры выигрываются иначе. Да, была по-особенному поставленная в команде игра яркого Мбаппе, были Льорис, Погба и Гризманн (последние двое составили отличный центр поля). Но были и не совсем яркие фланговые защитники (которые довольно буднично просто защищались), был Матюиди на фланге (31-летний хавбек, всю жизнь игравший опорником), был и "пустой" Жиру.

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Дешам показал, что сборную надо не составлять из лучших футболистов, а строить, исходя из определенных принципов, которые могут дать результат (и вместе с этим стал лишь третьим тренером в истории, выигравшим ЧМ как игрок и как тренер).

Можно смело предположить, что Франция не была самой сильной в плане атаки на ЧМ. И кто знает, как бы сложилась судьба французов, если бы они попали на Бразилию в полуфинале... Но в целом Дешам сделал так, что "Галльские петухи" отлично использовали слабости соперника и выжимали максимум из своих моментов. Неспособный попасть по воротам Жиру снова выходит в старте? Дешаму было все равно на критику Оливье, ведь нападающий отлично делал другую работу - постоянно держал в напряжении защиту на линии офсайда, создавал какие-никакие, а моменты, и своим движением освобождал место для рывков Мбаппе.

Сборная Англии Гарета Саутгейта

Ключевой элемент: Гарет Саутгейт, главный тренер Англии

На ЧМ-2018: провел команду через "заклятую" серию пенальти и впервые за 28 лет вывел Англию в полуфинал.

Чем изменил футбол: вернул Англии статус топ-бойца больших турниров и во многом изменил менталитет самих англичан.

Она вернулась! Спустя многие годы сборная Англии снова заставляет с собой считаться. Теперь никаких вылетов от Португалии по пенальти и бесславных выступлений на ЧМ. И все это благодаря Гарету Саутгейту.

Гарет Саутгейт

Getty Images

Здесь также надо похвалить и всех английских болельщиков, которые вовремя поняли и поддержали Саутгейта - на нынешнюю сборную не было давления, не велось много разговоров типа "мы же Англия, мы должны выигрывать" и т.п. И Саутгейт не подвел, за пару лет создав абсолютно новую сборную.

Из игровых компонентов стоит отметить игру в три защитника, которая в 21-м веке приносила результат где угодно, но только не в Великобритании. Но Саутгейт на определенном этапе решился на такой шаг, и Англия отлично отыграла с тремя центрбеками и двумя латералями.

А вообще же Саутгейт, наверное, впервые в новой истории сборной был именно тренером, а не менеджером/наемным работником Футбольной ассоциации. Он не поддавался давлению в кадровых вопросах (как Ходжсон на Евро-2016, набрав незрелую, но засветившуюся молодежь) и спокойно строил свою команду. А еще Саутгейт напомнил англичанам, что нужно не только кичиться статусом "родоначальников" и рвать на себе майку, а и быть стратегом. Отсюда и минимальное поражение Бельгии в группе, давшее возможность сэкономить силы и получить более легкую сетку плей-офф.

Сборная Бельгии

Ключевой элемент: Роберто Мартинес (главный тренер) и вся команда

На ЧМ-2018: первое в истории Бельгии призовое место ЧМ (бронзовые медали)

Чем изменили футбол: за несколько лет из сборной-середняка Европы сделали самую результативную и одну из самых ярких команд чемпионата мира.

Отчасти такие выводы были сделаны еще после ЧМ-2014 и Евро-2016, где уже были видны плоды новой системы работы с молодежью в Бельгии и прогресса футболистов. Сборная постепенно наполнялась звездами клубного футбола, показывала все более дерзкий и атакующий футбол, и вот-вот должна была выстрелить.

Два четвертьфинала, на ЧМ-2014 и Евро-2016, - команда играла хорошо, но недостаточно для больших успехов. И в Бельгии решили сменить тренера, чтобы играть не привычно по-бельгийски, а привнести новую изюминку в игру. В итоге бельгийцев возглавил испанец Роберто Мартинес, и "Красные дьяволы" получили новый толчок к успеху.

Ничего фантастического в игровом плане на ЧМ-2018 Мартинес не показал. Но во главе с ним вся бельгийская команда - одно из лучших, что случалось в мировом футболе в 21-м веке. Сумасшедшее развитие игроков, привитие атакующей схемы 3-4-3, отличная атака с нетипичным Ромелу Лукаку на острие - на последнем чемпионате мира Бельгия выросла на голову, показав, как и куда надо двигаться более мелким сборным, чтобы достигать успеха.

В итоге же "бронза" ЧМ-2017 - это в первую очередь достижения тех бельгийских функционеров и детских тренеров, которые разработали и воплотили в стране новую систему детско-юношеского футбола. Без этого не было бы ни Лукаку с Азаром, ни такой сборной Бельгии.

VAR

Ключевой элемент: видео-повторы спорных эпизодов игры

На ЧМ-2018: несколько десятков уточнений-изменений решений арбитров, ряд назначенных пенальти

Чем изменил футбол: убрал много ошибок и существенно снизил человеческий фактор в спорте

Система видео-повторов VAR - по-настоящему революционная вещь в футболе. С его введением и применением на ЧМ-2018 футбол уже не будет таким, как прежде.

Рефери Нестор Питана пользуется VAR

Getty Images

Не будет тех ошибок и голов-призраков, которые засчитаны (или, наоборот, не засчитаны) ошибочно, о чем затем ностальгически вспоминают годами-десятилетиями (как ошибку рефери Бахрамова на ЧМ-1966 или не засчитанный гол Лампарда Германии на ЧМ-2010). На ЧМ-2018 работа VAR дала возможность рефери уточнить-пересмотреть десятки спорных эпизодов, после чего взвешенно принять важные решения. Одним из таких стал даже пенальти в финале - после игры рукой Перишича и пересмотра эпизода рефери назначил пенальти в ворота Хорватии.

С другой же стороны VAR значительно уменьшает непредвиденность и фактор интриги в спорте, приправленной человеческим фактором. То, что поддается техническому прогрессу и роботизации, теряет частичку "человечности" вместе с привычными ее атрибутами.

Но в итоге VAR дал больше честности и прозрачности, чего постоянно добиваются в футболе. Хотя, опять же, решение "использовать VAR или нет" в любое время игры и последнее слово остается исключительно за главным рефери...

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Автор
Максим СухенкоМаксим Сухенко
Тема
Чемпионат мира 2018
Персоны
Килиан МбаппеДидье ДешамГарет СаутгейтУго ЛьорисЭден АзарРомелу Лукаку
Объекты
Сборная Франции по футболусборная Бельгии по футболусборная Англии по футболу
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