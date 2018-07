5 вещей ЧМ-2018, изменивших футбол

Чемпионат мира - состязание сильнейших футболистов и технологий, уже давно заявивших о себе на клубном уровне. Тем не менее, на каждом ЧМ есть свои открытия и новые игроки/вещи, которые далее закрепляются в футболе и входят в тренд. OBOZREVATEL рассматривает завершившийся ЧМ-2018 под углом новаций и открытий, которые по-своему меняют сегодняшний футбол.

Революция Килиана Мбаппе

Ключевой элемент: форвард сборной Франции Килиан Мбаппе

На ЧМ-2018: кроме Кубка мира выиграл приз лучшему молодому игроку турнира, поставил скоростной рекорд и стал вторым после Пеле

Чем изменил футбол: определил новый уровень скоростных действий флангового нападающего и игры на фланге атаки

Мбаппе на ЧМ не был ни центрфорвардом (которого играл Жиру), ни классическим вингером (типа Азара в Бельгии). Килиану определили роль в атаке только с привязкой к правому флангу. Никаких обязательств к обороне (разве что в позиционной, когда длительно защищается вся команда), никаких постоянных участий в комбинациях - у Килиана были совсем другие задачи.

Килиан Мбаппе с только что выигранным кубком мира Getty Images

Грех было не сделать всю ставку на скорость 19-летнего атакера. Порой французы подолгу смещали игру в центр и к левому флангу, а затем резко бросали в прорыв по правому краю Мбаппе. И тот буквально "летел" - в матче с Аргентиной футболист поставил рекорд ЧМ по скорости бега, разогнавшись до 38 км/час.

Играй Мбаппе обычного центрфорварда или в полузащите, он не добился бы таких высот. А так пример Килиана показал, как лучшим образом использовать крайнего атакующего полузащитника в схеме 4-2-3-1, а сам футболист продемонстрировал отличную физическую готовность к турниру и стал вторым в истории тинейджером (игроком до 21-го года), забивавшем на ЧМ.

Работа Дидье Дешама

Ключевой элемент: главный тренер Франции Дидье Дешам

На ЧМ-2018: привел команду к победе после проигрыша финала Евро-2016

Чем изменил футбол: показал, как надо разрабатывать успешную стратегию на весь турнир и выигрывать Кубок мира без результативного центрфорварда

Говоря о Франции, никак нельзя обойти ее тренера. Дидье Дешам - далеко не самый яркий и одаренный персонаж в тренерском цеху сборных. Но именно Дешам показал на ЧМ настоящий мастер-класс.

Дидье Дешам выиграл кубок мира и как игрок, и как тренер Getty Images

Зачастую в больших футбольных странах требуют и хотят, чтобы сборная играла по максимуму благодаря сильным-результативным личностям. Дешам же постепенно переучил французов, что сегодня большие турниры выигрываются иначе. Да, была по-особенному поставленная в команде игра яркого Мбаппе, были Льорис, Погба и Гризманн (последние двое составили отличный центр поля). Но были и не совсем яркие фланговые защитники (которые довольно буднично просто защищались), был Матюиди на фланге (31-летний хавбек, всю жизнь игравший опорником), был и "пустой" Жиру.

Дешам показал, что сборную надо не составлять из лучших футболистов, а строить, исходя из определенных принципов, которые могут дать результат (и вместе с этим стал лишь третьим тренером в истории, выигравшим ЧМ как игрок и как тренер).

3 - Didier Deschamps has become the third person to win the World Cup as a player and as manager after Mario Zagallo and Franz Beckenbauer. Champion.#WorldCupFinal #WorldCup #FRA #CRO pic.twitter.com/H3zrhkx9rO — OptaJoe (@OptaJoe) July 15, 2018

Можно смело предположить, что Франция не была самой сильной в плане атаки на ЧМ. И кто знает, как бы сложилась судьба французов, если бы они попали на Бразилию в полуфинале... Но в целом Дешам сделал так, что "Галльские петухи" отлично использовали слабости соперника и выжимали максимум из своих моментов. Неспособный попасть по воротам Жиру снова выходит в старте? Дешаму было все равно на критику Оливье, ведь нападающий отлично делал другую работу - постоянно держал в напряжении защиту на линии офсайда, создавал какие-никакие, а моменты, и своим движением освобождал место для рывков Мбаппе.

Сборная Англии Гарета Саутгейта

Ключевой элемент: Гарет Саутгейт, главный тренер Англии

На ЧМ-2018: провел команду через "заклятую" серию пенальти и впервые за 28 лет вывел Англию в полуфинал.

Чем изменил футбол: вернул Англии статус топ-бойца больших турниров и во многом изменил менталитет самих англичан.

Она вернулась! Спустя многие годы сборная Англии снова заставляет с собой считаться. Теперь никаких вылетов от Португалии по пенальти и бесславных выступлений на ЧМ. И все это благодаря Гарету Саутгейту.

Гарет Саутгейт Getty Images

Здесь также надо похвалить и всех английских болельщиков, которые вовремя поняли и поддержали Саутгейта - на нынешнюю сборную не было давления, не велось много разговоров типа "мы же Англия, мы должны выигрывать" и т.п. И Саутгейт не подвел, за пару лет создав абсолютно новую сборную.

Из игровых компонентов стоит отметить игру в три защитника, которая в 21-м веке приносила результат где угодно, но только не в Великобритании. Но Саутгейт на определенном этапе решился на такой шаг, и Англия отлично отыграла с тремя центрбеками и двумя латералями.

2 - England's fourth-place finish is their joint-second best in a World Cup tournament, following 1990 (4th) and 1966 when they lifted the trophy. Dignified. #BELENG #ENG #WorldCup pic.twitter.com/lYPFZVID0m — OptaJoe (@OptaJoe) July 14, 2018

А вообще же Саутгейт, наверное, впервые в новой истории сборной был именно тренером, а не менеджером/наемным работником Футбольной ассоциации. Он не поддавался давлению в кадровых вопросах (как Ходжсон на Евро-2016, набрав незрелую, но засветившуюся молодежь) и спокойно строил свою команду. А еще Саутгейт напомнил англичанам, что нужно не только кичиться статусом "родоначальников" и рвать на себе майку, а и быть стратегом. Отсюда и минимальное поражение Бельгии в группе, давшее возможность сэкономить силы и получить более легкую сетку плей-офф.

Сборная Бельгии

Ключевой элемент: Роберто Мартинес (главный тренер) и вся команда

На ЧМ-2018: первое в истории Бельгии призовое место ЧМ (бронзовые медали)

Чем изменили футбол: за несколько лет из сборной-середняка Европы сделали самую результативную и одну из самых ярких команд чемпионата мира.

Отчасти такие выводы были сделаны еще после ЧМ-2014 и Евро-2016, где уже были видны плоды новой системы работы с молодежью в Бельгии и прогресса футболистов. Сборная постепенно наполнялась звездами клубного футбола, показывала все более дерзкий и атакующий футбол, и вот-вот должна была выстрелить.

Два четвертьфинала, на ЧМ-2014 и Евро-2016, - команда играла хорошо, но недостаточно для больших успехов. И в Бельгии решили сменить тренера, чтобы играть не привычно по-бельгийски, а привнести новую изюминку в игру. В итоге бельгийцев возглавил испанец Роберто Мартинес, и "Красные дьяволы" получили новый толчок к успеху.

Ничего фантастического в игровом плане на ЧМ-2018 Мартинес не показал. Но во главе с ним вся бельгийская команда - одно из лучших, что случалось в мировом футболе в 21-м веке. Сумасшедшее развитие игроков, привитие атакующей схемы 3-4-3, отличная атака с нетипичным Ромелу Лукаку на острие - на последнем чемпионате мира Бельгия выросла на голову, показав, как и куда надо двигаться более мелким сборным, чтобы достигать успеха.

В итоге же "бронза" ЧМ-2017 - это в первую очередь достижения тех бельгийских функционеров и детских тренеров, которые разработали и воплотили в стране новую систему детско-юношеского футбола. Без этого не было бы ни Лукаку с Азаром, ни такой сборной Бельгии.

1️⃣6️⃣ goals in 7️⃣ #WorldCup matches is what 🇧🇪@BelRedDevils achieved to be the highest scorers at Russia 2018



Does one of those goals get your vote for the @Hyundai_Global Goal of the Tournament?



Our Visual Story provides the detailshttps://t.co/CjFRb6IJzq pic.twitter.com/3puUehAdH0 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 18, 2018

VAR

Ключевой элемент: видео-повторы спорных эпизодов игры

На ЧМ-2018: несколько десятков уточнений-изменений решений арбитров, ряд назначенных пенальти

Чем изменил футбол: убрал много ошибок и существенно снизил человеческий фактор в спорте

Система видео-повторов VAR - по-настоящему революционная вещь в футболе. С его введением и применением на ЧМ-2018 футбол уже не будет таким, как прежде.

Рефери Нестор Питана пользуется VAR Getty Images

Не будет тех ошибок и голов-призраков, которые засчитаны (или, наоборот, не засчитаны) ошибочно, о чем затем ностальгически вспоминают годами-десятилетиями (как ошибку рефери Бахрамова на ЧМ-1966 или не засчитанный гол Лампарда Германии на ЧМ-2010). На ЧМ-2018 работа VAR дала возможность рефери уточнить-пересмотреть десятки спорных эпизодов, после чего взвешенно принять важные решения. Одним из таких стал даже пенальти в финале - после игры рукой Перишича и пересмотра эпизода рефери назначил пенальти в ворота Хорватии.

С другой же стороны VAR значительно уменьшает непредвиденность и фактор интриги в спорте, приправленной человеческим фактором. То, что поддается техническому прогрессу и роботизации, теряет частичку "человечности" вместе с привычными ее атрибутами.

Но в итоге VAR дал больше честности и прозрачности, чего постоянно добиваются в футболе. Хотя, опять же, решение "использовать VAR или нет" в любое время игры и последнее слово остается исключительно за главным рефери...