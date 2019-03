5 скандалов, ослабивших "Челси" перед матчем с "Динамо"

Из некогда грозного английского гранда "Челси" постепенно превращается в команду второго плана, которая борется уже просто за топ-4 и путевку в Лигу чемпионов. В "Челси" дела идут неважно.

Поражения 0:6 и другие антирекорды, трансферный бан и скандалы с фанатами, прямой отказ вратаря вопреки указанию главного тренера — чем дальше, тем все больше бардак поглощает "Челси". Кажется, вот-вот, и Маурицио Сарри уволят, но пока лондонцы "варятся" под руководством одиозного наставника. И света в конце тоннеля не видно.

Все это по случаю жребия Лиги Европы пришлось на матчи с "Динамо", с которым "Челси" сыграет в 1/8 финала. На бумаге "аристократы" — явные фавориты, но на деле все несколько иначе. OBOZREVATEL вспоминает самые громкие скандалы этого сезона, которые в разы ослабили англичан перед встречами с "Динамо".

Приглашение Сарри стало "ошибкой из ошибок"

Многие из нынешних проблем "Челси" вытекают из одного действия — назначения главным тренером Маурицио Сарри. Да, итальянец в прошлые годы отлично работал в "Наполи", но в Англии у него пока только разочарование.

Сарри, который в 21-м веке может закурить просто на скамейке, — тренер специфический и довольно бескомпромиссный, требующий к себе особого отношения и статуса. Но в Лондоне Маурицио не получил тех отношений с Абрамовичем, что были у него с президентом "Наполи" Де Лаурентисом, а команда пока так и не приняла итальянца.

В итоге на этой почве одна за другой начали возникать проблемы — болельщики бунтуют, некоторые игроки явно не под полным контролем тренера, а в матчах АПЛ "Челси" бьет антирекорды. При этом с осени едва ли не каждый месяц возникают слухи о скором увольнении Сарри и о кандидатах замены для него — атмосфера, прямо скажем, ужасна для нормальной работы. Сарри же при этом, вместо твердого решения ситуации и смелых заявлений, лишь прячется за другие проблемы и бросает цитаты в стиле обиженного специалиста, которому не дают нормально трудиться.

Впрочем, уже почти ни у кого нет сомнений, что Сарри в конце сезона покинет Лондон — он так и не смог стать своим для "Челси" (как и сделать свой "Челси").

Болельщики бунтуют и выдают скандал за скандалом

В этом сезоне фанаты "Челси" явно "слетели с катушек", показывая свое недовольство работой Сарри и общим положением дел в команде. Оскорбительные выкрики в адрес Сарри, беспорядки на матче Лиги Европы, гомофобские кричалки — это лишь часть последних "заслуг" фанатов "синих".

Смело можно сказать, что в этом сезоне у "Челси" больше всего проблем со своими болельщиками среди клубов АПЛ. Осенью группу фанатов "синих" обвинили за оскорбительные выкрики и насилие во время выезда одного из матчей чемпионата. В декабре фана за гомофобские кричалки лишили абонемента на три года. А уже в 2019-м англичане в матче ЛЕ против "Мальме" устроили балаган на трибунах, бросая на поле разные вещи и позже выбежав на газон. Как следствие — расследование УЕФА, которое может наказать "Челси" парочкой еврокубковых матчей при пустых трибунах.

А в матче с "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии фанаты "Челси" и вовсе обматерили итальянца, "пожаловавшись" на его стиль игры.

Проиграли "Ман Сити" по всем статьям, пропустив в двух матчах 6 мячей и отдав Кубок Лиги

Сарри приходил в команду, которая была в состоянии бороться за медали чемпионата, а в итоге "Челси" пока балансирует на 5-6 местах и мечтает уже просто войти в топ-4, чтобы в следующем сезоне играть в Лиге чемпионов.

Результаты команды постоянно расстраивают болельщиков, а игра с каждым месяцем не налаживается. Особенно болезненными для "Челси" стали два матча с "Ман Сити" в этом сезоне, с которым лондонцы еще совсем недавно "тягались" на равных. Но теперь "Сити" изначально вынес "Челси" 6:0 в чемпионате (что стало прямым позором для лондонцев), а вскоре и обыграл в финале Кубка Лиги. Правда, обыграл только по пенальти, но все же. При этом тот финал ознаменовался для "Челси" новым большим скандалом.

Кроме этого, при Сарри в январе "Челси" обновил свой антирекорд по худшему результату в чемпионате, уступив 0:4 "Борнмуту" (до этого худшим поражением лондонцев в Лиге было только 1:5 от "Ливерпуля" в 1996-м). Также Челси впервые за 25 лет не смог выиграть в трех первых матчах года.

Вратарь прямо отказался уходить с поля и взбесил Сарри

Как венец нынешних неудач "Челси" и плохой работы Сарри — случай в том самом проигранном финале Кубка Лиги. Такого в футболе не было давно — основной голкипер "Челси" Кепа прямо отказался покидать поле в конце матча, когда его хотели заменить на другого вратаря с перспективой на серию пенальти. Сарри пришел в бешенство.

On the player power front, Chelsea & PSG have long mirrored each other. This is unbelievable & David Luiz, who has played for both, is clearly not encouraging Kepa to exit the field despite coming over to him several times. pic.twitter.com/o8e854nfaW