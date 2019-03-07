5 скандалов, ослабивших "Челси" перед матчем с "Динамо"

Из некогда грозного английского гранда "Челси" постепенно превращается в команду второго плана, которая борется уже просто за топ-4 и путевку в Лигу чемпионов. В "Челси" дела идут неважно.

Поражения 0:6 и другие антирекорды, трансферный бан и скандалы с фанатами, прямой отказ вратаря вопреки указанию главного тренера — чем дальше, тем все больше бардак поглощает "Челси". Кажется, вот-вот, и Маурицио Сарри уволят, но пока лондонцы "варятся" под руководством одиозного наставника. И света в конце тоннеля не видно.

Все это по случаю жребия Лиги Европы пришлось на матчи с "Динамо", с которым "Челси" сыграет в 1/8 финала. На бумаге "аристократы" — явные фавориты, но на деле все несколько иначе. OBOZREVATEL вспоминает самые громкие скандалы этого сезона, которые в разы ослабили англичан перед встречами с "Динамо".

Приглашение Сарри стало "ошибкой из ошибок"

Многие из нынешних проблем "Челси" вытекают из одного действия — назначения главным тренером Маурицио Сарри. Да, итальянец в прошлые годы отлично работал в "Наполи", но в Англии у него пока только разочарование.

Маурицио Сарри (справа) пытается докричаться до вратаря "Челси", который отказывается уходить с поля

Сарри, который в 21-м веке может закурить просто на скамейке, — тренер специфический и довольно бескомпромиссный, требующий к себе особого отношения и статуса. Но в Лондоне Маурицио не получил тех отношений с Абрамовичем, что были у него с президентом "Наполи" Де Лаурентисом, а команда пока так и не приняла итальянца.

В итоге на этой почве одна за другой начали возникать проблемы — болельщики бунтуют, некоторые игроки явно не под полным контролем тренера, а в матчах АПЛ "Челси" бьет антирекорды. При этом с осени едва ли не каждый месяц возникают слухи о скором увольнении Сарри и о кандидатах замены для него — атмосфера, прямо скажем, ужасна для нормальной работы. Сарри же при этом, вместо твердого решения ситуации и смелых заявлений, лишь прячется за другие проблемы и бросает цитаты в стиле обиженного специалиста, которому не дают нормально трудиться.

Впрочем, уже почти ни у кого нет сомнений, что Сарри в конце сезона покинет Лондон — он так и не смог стать своим для "Челси" (как и сделать свой "Челси").

Болельщики бунтуют и выдают скандал за скандалом

В этом сезоне фанаты "Челси" явно "слетели с катушек", показывая свое недовольство работой Сарри и общим положением дел в команде. Оскорбительные выкрики в адрес Сарри, беспорядки на матче Лиги Европы, гомофобские кричалки — это лишь часть последних "заслуг" фанатов "синих".

Фанат "Челси" выбежал на поле, чтобы лично добраться до Азара

Смело можно сказать, что в этом сезоне у "Челси" больше всего проблем со своими болельщиками среди клубов АПЛ. Осенью группу фанатов "синих" обвинили за оскорбительные выкрики и насилие во время выезда одного из матчей чемпионата. В декабре фана за гомофобские кричалки лишили абонемента на три года. А уже в 2019-м англичане в матче ЛЕ против "Мальме" устроили балаган на трибунах, бросая на поле разные вещи и позже выбежав на газон. Как следствие — расследование УЕФА, которое может наказать "Челси" парочкой еврокубковых матчей при пустых трибунах.

А в матче с "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии фанаты "Челси" и вовсе обматерили итальянца, "пожаловавшись" на его стиль игры.

Проиграли "Ман Сити" по всем статьям, пропустив в двух матчах 6 мячей и отдав Кубок Лиги

Сарри приходил в команду, которая была в состоянии бороться за медали чемпионата, а в итоге "Челси" пока балансирует на 5-6 местах и мечтает уже просто войти в топ-4, чтобы в следующем сезоне играть в Лиге чемпионов.

"Челси" против "Ман Сити" в финале Кубка Лиги

Результаты команды постоянно расстраивают болельщиков, а игра с каждым месяцем не налаживается. Особенно болезненными для "Челси" стали два матча с "Ман Сити" в этом сезоне, с которым лондонцы еще совсем недавно "тягались" на равных. Но теперь "Сити" изначально вынес "Челси" 6:0 в чемпионате (что стало прямым позором для лондонцев), а вскоре и обыграл в финале Кубка Лиги. Правда, обыграл только по пенальти, но все же. При этом тот финал ознаменовался для "Челси" новым большим скандалом.

Кроме этого, при Сарри в январе "Челси" обновил свой антирекорд по худшему результату в чемпионате, уступив 0:4 "Борнмуту" (до этого худшим поражением лондонцев в Лиге было только 1:5 от "Ливерпуля" в 1996-м). Также Челси впервые за 25 лет не смог выиграть в трех первых матчах года.

Вратарь прямо отказался уходить с поля и взбесил Сарри

Как венец нынешних неудач "Челси" и плохой работы Сарри — случай в том самом проигранном финале Кубка Лиги. Такого в футболе не было давно — основной голкипер "Челси" Кепа прямо отказался покидать поле в конце матча, когда его хотели заменить на другого вратаря с перспективой на серию пенальти. Сарри пришел в бешенство.

On the player power front, Chelsea & PSG have long mirrored each other. This is unbelievable & David Luiz, who has played for both, is clearly not encouraging Kepa to exit the field despite coming over to him several times. pic.twitter.com/o8e854nfaW — Get French Football News (@GFFN) February 24, 2019

Изначально Сарри считал, что Кепа получил повреждение, и решил на скорую серию пенальти выпустить резервного голкипера Кабальеро. Но Кепа упорно отказался выходить на поле, после несколько минут выяснений таки оставшись в игре. И в итоге серию пенальти проиграл.

Потом что Сарри, что Кепа еще не раз скажут о недоразумении и взаимоуважении. Но в целом ситуация явно указывает на бардак в раздевалке "Челси" и низкий авторитет Сарри, который не управляет всеми процессами в коллективе. Тот случай обнажил весь образ итальянца как нынешнего неудачника на посту главного тренера "Челси" и показал, что дальше так продолжаться не может.

"Челси" запретили подписывать игроков в следующие два трансферных окна

Как бонус ко всем игровым и тренерским проблемам "Челси" еще и "упало на голову" наказание ФИФА — клубу на определенный период запрещено подписывать новых игроков.

"Челси"

Ситуация для английского (да и не только) футбола не нова — клуб увлекся привлечением молодых талантов и подписывал контракты с игроками до 18-ти лет (что строго запрещено как цивильным, так и спортивным законодательством). В итоге один из случаев попал под расследование ФИФА, которое наказало "Челси" трансферным баном. Никаких новичков летом 2019-го и зимой 2020 года.

Правда, из-за возможности апелляции и до конца процесса рассмотрения апелляции наказание не вступит в действие, так что ближайшим летом лондонцы еще смогут подписывать игроков. Но затем на протяжении года "аристократам" придется туго, рассчитывая только на своих футболистов.

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