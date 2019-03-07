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5 скандалов, ослабивших "Челси" перед матчем с "Динамо"

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Из некогда грозного английского гранда "Челси" постепенно превращается в команду второго плана, которая борется уже просто за топ-4 и путевку в Лигу чемпионов. В "Челси" дела идут неважно.

Поражения 0:6 и другие антирекорды, трансферный бан и скандалы с фанатами, прямой отказ вратаря вопреки указанию главного тренера — чем дальше, тем все больше бардак поглощает "Челси". Кажется, вот-вот, и Маурицио Сарри уволят, но пока лондонцы "варятся" под руководством одиозного наставника. И света в конце тоннеля не видно.

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Все это по случаю жребия Лиги Европы пришлось на матчи с "Динамо", с которым "Челси" сыграет в 1/8 финала. На бумаге "аристократы" — явные фавориты, но на деле все несколько иначе. OBOZREVATEL вспоминает самые громкие скандалы этого сезона, которые в разы ослабили англичан перед встречами с "Динамо".

Приглашение Сарри стало "ошибкой из ошибок"

Многие из нынешних проблем "Челси" вытекают из одного действия — назначения главным тренером Маурицио Сарри. Да, итальянец в прошлые годы отлично работал в "Наполи", но в Англии у него пока только разочарование.

Маурицио Сарри (справа) пытается докричаться до вратаря "Челси", который отказывается уходить с поля

Маурицио Сарри (справа) пытается докричаться до вратаря "Челси", который отказывается уходить с поля

Сарри, который в 21-м веке может закурить просто на скамейке, — тренер специфический и довольно бескомпромиссный, требующий к себе особого отношения и статуса. Но в Лондоне Маурицио не получил тех отношений с Абрамовичем, что были у него с президентом "Наполи" Де Лаурентисом, а команда пока так и не приняла итальянца.

В итоге на этой почве одна за другой начали возникать проблемы — болельщики бунтуют, некоторые игроки явно не под полным контролем тренера, а в матчах АПЛ "Челси" бьет антирекорды. При этом с осени едва ли не каждый месяц возникают слухи о скором увольнении Сарри и о кандидатах замены для него — атмосфера, прямо скажем, ужасна для нормальной работы. Сарри же при этом, вместо твердого решения ситуации и смелых заявлений, лишь прячется за другие проблемы и бросает цитаты в стиле обиженного специалиста, которому не дают нормально трудиться.

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Впрочем, уже почти ни у кого нет сомнений, что Сарри в конце сезона покинет Лондон — он так и не смог стать своим для "Челси" (как и сделать свой "Челси").

Болельщики бунтуют и выдают скандал за скандалом

В этом сезоне фанаты "Челси" явно "слетели с катушек", показывая свое недовольство работой Сарри и общим положением дел в команде. Оскорбительные выкрики в адрес Сарри, беспорядки на матче Лиги Европы, гомофобские кричалки — это лишь часть последних "заслуг" фанатов "синих".

Фанат "Челси" выбежал на поле, чтобы лично добраться до Азара

Фанат "Челси" выбежал на поле, чтобы лично добраться до Азара

Смело можно сказать, что в этом сезоне у "Челси" больше всего проблем со своими болельщиками среди клубов АПЛ. Осенью группу фанатов "синих" обвинили за оскорбительные выкрики и насилие во время выезда одного из матчей чемпионата. В декабре фана за гомофобские кричалки лишили абонемента на три года. А уже в 2019-м англичане в матче ЛЕ против "Мальме" устроили балаган на трибунах, бросая на поле разные вещи и позже выбежав на газон. Как следствие — расследование УЕФА, которое может наказать "Челси" парочкой еврокубковых матчей при пустых трибунах.

А в матче с "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии фанаты "Челси" и вовсе обматерили итальянца, "пожаловавшись" на его стиль игры.

Проиграли "Ман Сити" по всем статьям, пропустив в двух матчах 6 мячей и отдав Кубок Лиги

Сарри приходил в команду, которая была в состоянии бороться за медали чемпионата, а в итоге "Челси" пока балансирует на 5-6 местах и мечтает уже просто войти в топ-4, чтобы в следующем сезоне играть в Лиге чемпионов.

"Челси" против "Ман Сити" в финале Кубка Лиги

"Челси" против "Ман Сити" в финале Кубка Лиги

Результаты команды постоянно расстраивают болельщиков, а игра с каждым месяцем не налаживается. Особенно болезненными для "Челси" стали два матча с "Ман Сити" в этом сезоне, с которым лондонцы еще совсем недавно "тягались" на равных. Но теперь "Сити" изначально вынес "Челси" 6:0 в чемпионате (что стало прямым позором для лондонцев), а вскоре и обыграл в финале Кубка Лиги. Правда, обыграл только по пенальти, но все же. При этом тот финал ознаменовался для "Челси" новым большим скандалом.

Кроме этого, при Сарри в январе "Челси" обновил свой антирекорд по худшему результату в чемпионате, уступив 0:4 "Борнмуту" (до этого худшим поражением лондонцев в Лиге было только 1:5 от "Ливерпуля" в 1996-м). Также Челси впервые за 25 лет не смог выиграть в трех первых матчах года.

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Вратарь прямо отказался уходить с поля и взбесил Сарри

Как венец нынешних неудач "Челси" и плохой работы Сарри — случай в том самом проигранном финале Кубка Лиги. Такого в футболе не было давно — основной голкипер "Челси" Кепа прямо отказался покидать поле в конце матча, когда его хотели заменить на другого вратаря с перспективой на серию пенальти. Сарри пришел в бешенство.

Изначально Сарри считал, что Кепа получил повреждение, и решил на скорую серию пенальти выпустить резервного голкипера Кабальеро. Но Кепа упорно отказался выходить на поле, после несколько минут выяснений таки оставшись в игре. И в итоге серию пенальти проиграл.

Потом что Сарри, что Кепа еще не раз скажут о недоразумении и взаимоуважении. Но в целом ситуация явно указывает на бардак в раздевалке "Челси" и низкий авторитет Сарри, который не управляет всеми процессами в коллективе. Тот случай обнажил весь образ итальянца как нынешнего неудачника на посту главного тренера "Челси" и показал, что дальше так продолжаться не может.

"Челси" запретили подписывать игроков в следующие два трансферных окна

Как бонус ко всем игровым и тренерским проблемам "Челси" еще и "упало на голову" наказание ФИФА — клубу на определенный период запрещено подписывать новых игроков.

"Челси"

"Челси"

Ситуация для английского (да и не только) футбола не нова — клуб увлекся привлечением молодых талантов и подписывал контракты с игроками до 18-ти лет (что строго запрещено как цивильным, так и спортивным законодательством). В итоге один из случаев попал под расследование ФИФА, которое наказало "Челси" трансферным баном. Никаких новичков летом 2019-го и зимой 2020 года.

Правда, из-за возможности апелляции и до конца процесса рассмотрения апелляции наказание не вступит в действие, так что ближайшим летом лондонцы еще смогут подписывать игроков. Но затем на протяжении года "аристократам" придется туго, рассчитывая только на своих футболистов.

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