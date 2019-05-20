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5 причин, почему "Динамо" - больше не конкурент "Шахтера" в УПЛ

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"Шахтер" уже третий год кряду выигрывает чемпионат Украины, а в этом сезоне сделал это досрочно - за 3 тура до конца. Где же борьба со стороны "Динамо"?

Она есть, но уже далеко неполноценна. Еще зимой мало кто сомневался в итоговой победе дончан, но киевляне все еще цеплялись за надежду. Но в итоге динамовцы лишь больше отставали от принципиального соперника, и формально борьба за "золото" Премьер-лиги закончилась не сейчас, а еще несколько туров назад.

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OBOZREVATEL рассматривает, почему УПЛ теряет интригу в борьбе двух грандов украинского футбола и что мешает "Динамо" серьезно претендовать на трофей.

Кадры молодеют и не решают

"Исход сражения решают кадры" - во многом благодаря такому принципу "Шахтер" спокойно второй год кряду выигрывает чемпионство. Если дончане продолжают более-менее удерживать планку своего "бразильского" вектора и не опускают уровень состава, то у киевлян все иначе.

"Динамо" Киев

"Динамо" Киев

facebook.com/fcdynamoua/

Да, после 2014-го "Динамо" покинуло много добротных легионеров не по вине клуба. Но "бело-синие" слабо восполняют ущерб и не находят альтернативных путей усиления. В итоге состав молодеет на глазах, опытных бойцов становится все меньше, а подписание действительно качественных легионеров - почти праздник. Ситуация же с Че Че, Буэно и Сидклеем вообще выглядит парадоксом - взяли троих бразильских игроков хорошего уровня, полгода "промариновали" их в составе и с двумя уже попрощались.

Из-за слабоватой трансферной деятельности постоянным источником усиления состава остается только "молодежка". "Динамо" действительно отлично работает с молодыми игроками в последние годы (Цыганков, Шапаренко, Миколенко, Цитавишвили), но это не может стать главной основой успеха. Пока "Шахтер" штампует победы стабильным составом и лишь потихоньку подпускает недавних новичков, в "Динамо" вынуждены бросать молодняк в самый разгар борьбы за чемпионство. Это прогнозируемо повлекло за собой сбои в результате.

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Вместе с этим идет снижение среднего возраста команды. Сейчас в заявке "бело-синих" на сезон только 11 игроков старше 25 лет, из которых с осени постоянно играли только пятеро - Бойко, Кадар, Шабанов, Буяльский и Сидорчук (и то, Сидорчук больше был игроком ротации). Еще весной из старших подключились Соль и Де Пена, но испанец быстро вылетел из-за травмы, а Де Пена только вливается в команду. В остальном же получается, что воевать с "Шахтером" за золото должна команда U-25, где многие проводят свой первый-второй полноценный сезон во взрослом футболе. Выиграть с такой обоймой чемпионство у сбалансированного "Шахтера" - почти чудо.

Роковые проблемы с форвардами

Это вытекает из проблем с составом, но фактор нападающих стоит вынести отдельно - здесь у "Динамо" не идет ничего. Тотальная неудача.

При этом клуб много работал над решением проблемы - нападающие были найдены и куплены (хотя не сразу и с большим трудом, во многом из-за финансовых требований футболистов по зарплате). Но зимой все же нашелся Фран Соль, за несколько месяцев до этого пришел атакующий хавбек Микаэль Дуэлунд, казалось, после адаптации новичков атака точно станет сильнее и придет больше голов.

Фран Соль

Фран Соль

facebook.com/fcdynamoua/

Соль таки успел забить два мяча, в том числе и в Лиге Европы "Олимпиакосу", но вскоре вылетел до конца сезона. Дуэлунд травмировался еще раньше, а свое повреждение осенью схватил до этого основной нападающий Беседин. Тотальное невезение киевлян с форвардами, из-за чего Хацкевичу пришлось выдвигать на позицию центрфорварда флангового Вербича, а на важные матчи ЛЕ с "Челси" динамовцы выходили фактически с одним Русиным.

В итоге имеем разбалансировку состава (когда выдвинутого вперед Вербича на фланге было тяжело заменить) и "беззубость" - с такой огромной проблемой нападающих "бело-синие" почти не могли долго бороться за золото УПЛ.

Неправильный подход к ключевым матчам

В силу разных причин (усталость осенью во время еврокубков, кадровые проблемы, неправильный настрой и ошибочные тренерские решения) "Динамо" потеряло довольно много очков. В очных встречах с "Шахтером" киевляне зачастую выглядели на уровне и брали свое, но во встречах с соперниками попроще случались болезненные осечки.

Команда Хацкевича, сложилось такое впечатление, часто упускала важность начала и концовки отдельных игр. Отсюда либо быстрые пропущенные голы на старте, либо обидные мячи в концовке. В важнейших двух матчах с "Александрией" киевляне дважды пропускали до 10-й минуты, после чего едва отыгрывались против вязкой обороны соперника. Также неудачное начало постигло "Динамо" и во Львове, где с ФК "Львов" гол был пропущен на 21-й минуте, а отыгрыша так и не последовало.

"Динамо" не раз по ходу сезона теряло очки в матчах с "Александрией"

"Динамо" не раз по ходу сезона теряло очки в матчах с "Александрией"

facebook.com/fcdynamoua

Ну а в последнем поединке с "Зарей", где "бело-синие" вели 1:0, победа была упущена уже в дополнительное время. Все эти игры - куча потерянных очков (минимум - 8), которых сейчас "Динамо" и не хватает для полноценной борьбы за золото.

Отсутствие роста игры

Александр Хацкевич работает в "Динамо" уже 2 года, но при нем стиль и почерк команды так и не поменялся. Уровень "бело-синих" будто застыл в "полупозиции" - определенные изменения с приходом нового тренера произошли, но не принесли чего-то действительно нового.

Да, хорошо поставлена игра крайних защитников, знают свое дело Цыганков и Вербич на флангах полузащиты, своя особенность была в функциях Беседина на острие. Но в целом команда дальше страдает трудностями при выходе из обороны и отсутствием креатива у центральных хавбеков. Как только мяч оказывается у "Динамо", команда действует больше интуитивно и по решению отдельных исполнителей, нежели реализует какую-то из наигранных атакующих комбинаций. И так продолжается уже довольно долго, что соперники быстро превращали в свое преимущество (особенно "Александрия").

Лидеры сегодняшнего "Динамо" - Николай Шапаренко и Виктор Цыганков

Лидеры сегодняшнего "Динамо" - Николай Шапаренко и Виктор Цыганков

Больше всего это проявлялось в матчах с "Шахтером" и на евроарене. Когда можно и нужно было удивлять соперника и искать разные пути к воротам, киевляне играли прямолинейно и с акцентом на фланги. Это выливалось в игры без ударов в створ ворот (0 ударов в важных матчах с конкурентом!) и "сухие" матчи. Соперник просто перекрывал на флангах динамовцев индивидуально, что в разы ослабляло "Динамо".

Необходимость встряски

Несмотря на все проблемы и необходимость адаптироваться к новым ситуациям, "Динамо" почти не меняется - те же принципы, те же подходы и тренер "с динамовским сердцем" у руля.

Еще перед назначением Сергея Реброва немало говорилось, что "наконец-то придет иностранный специалист с новыми взглядами". Но пришел Ребров, его сменил еще один экс-игрок "Динамо" - Александр Хацкевич, у которого в штабе работают также клубные легенды - Максим Шацких и Олег Лужный. "Свои" тренера крепко засели на скамье у кромки и продолжают двигать команду по пути "многолетних традиций".

"Динамо" уже не раз оказывалось в ситуации, когда команде необходима встряска и новые методики, которые воплощает не человек системы. Но этого никак не последует, из-за чего команда якобы "консервируется" в определенной атмосфере и не растет дальше. Зачастую, чтобы сбросит ряд проблем, нужно изменить все вокруг себя и вырваться из зоны комфорта. "Динамо" же этого пока не сделало, и это не позволило на долгой дистанции конкурировать с развивающейся командой Паулу Фонсеки.

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Автор
Максим СухенкоМаксим Сухенко
Темы
Премьер-лига УкраиныДинамо - Шахтер
Персоны
Фран СольБеньямин ВербичМиккель ДуэлундАлександр ХацкевичПаулу ФонсекаИгорь СуркисНиколай ШапаренкоВиталий МиколенкоДенис БойкоВиталий БуяльскийАртем ШабановТамаш КадарАртем БесединСергей Ребров
Теги
ФК ШахтерФК Динамо КиевФК ЗаряФК Александрия
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Дяченко Андрій
Дяченко Андрій
Дурний написав дурницю.
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Нанова Маня
Нанова Маня
Дяченко Андрій, это ты про себя это заметно
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