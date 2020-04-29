"5 миллионов за 16-летнего?!" Как экс-тренер "Динамо" отказался от молодого Неймара

Бывший спортивный директор "Локомотива" Виктор Тищенко рассказал, как экс-тренер киевского "Динамо" Юрий Семин отказался от подписания тогда еще 16-летнего Неймара в московский клуб.

"Мы были в Бразилии с еще одним селекционером "Локомотива" Фузайловым – шел чемпионата штата. А тут карнавал начался. Пришлось главному тренеру на матч выставить молодежь. Ребята – 16, 17, 18 лет. Среди них – Неймар, Гансо, Данило, Алекс Сандро… Вот тогда я Неймара первый раз и увидел. Худенький, то и дело обводить пытался. А мужики злились. Пацан накручивает! Били его. Он все время вскакивал и лез в драку", – цитирует слова Тищенко издание Чемпионат.

Неймар Sportbox

Кандидатура Неймара сразу его заинтересовала, поэтому по приезду в Москву он обратился к Семину, предложив тренеру бразильца. Однако цена на футболиста показалась наставнику "Локомотива" слишком высокой.

"К Неймару мы сразу приценились. Сначала за него "Сантос" 5 миллионов просил. Я прилетел в Москву, сказал об этом Семину. Он: "Да ты что? За 16-летнего пацана 5 миллионов?!". А через два месяца, когда я снова в Бразилии оказался, с Неймаром был переподписан контракт, и он стоил уже 15. И пошло-поехало", – рассказал Тищенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский артист Валерий Баринов устроил скандал с комментатором Дмитрием Губерниевым, встав на защиту Юрия Семина.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!