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19 февраля • обновлено в 17:01
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5 лет бана: во Франции футболиста дисквалифицировали за укус пениса

1.4т
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Французский футболист любительской команды "Сотрих" получил пятилетнюю дисквалификацию за укус соперника за пенис во время драки, которая случилась после матча его команды против "Тервиля".

Как сообщает издание DailyMail, после окончания поединка между двумя соперниками возник конфликт, который перерос в драку на парковке. Другой футболист "Тервиля" стал свидетелем этой ситуации и попытался их разнять, но внезапно стал жертвой укуса за половой орган со стороны игрока "Сотриха". В больнице ему наложили 10 швов и посоветовали взять выходные на четыре следующих дня.

Во Франции футболиста дисквалифицировали на пять лет

Во Франции футболиста дисквалифицировали на пять лет

Bleacher Report

Что касается второго участника конфликта, то он получил дисквалификацию сроком на полгода.

Отметим, что матч закончился со счетом 1:1, что принесло "Тервилю" первое очко в сезоне, однако в результате инцидента у команды отобрали два пункта и оштрафовали на 200 евро за отсутствие безопасной обстановки на домашнем поединке.

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Как сообщал OBOZREVATEL, итальянский арбитр получил годичную дисквалификацию за избиение футболиста.

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Тема
Чемпионат Франции
Место
Франция
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