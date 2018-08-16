5-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание и где смотреть

В украинской футбольной Премьер-лиге 17-19 августа пройдут матчи 5-го тура национального первенства в элитном дивизионе. Центральной, несомненно, станет игра в Киеве, где на поле НСК "Олимпийский" сойдутся лидеры чемпионата – "Динамо" и "Александрия".

По традиции болельщики смогут увидеть матчи УПЛ в прямых трансляциях на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" и 2+2. Вашему вниманию полное расписание игрового дня.

Премьер-лига. 5-й тур

17 августа (пятница)

19:00. "Арсенал-Киев" – "Черноморец", "Футбол 1"

Киев, стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского

Главный арбитр: Игорь Пасхал

18 августа (суббота)

17:00, "Львов" – "Шахтер", "Футбол 2"

Львов, стадион "Арена-Львов"

Главный арбитр: Сергей Бойко

19:30. "Динамо" – "Александрия", 2+2

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Виталий Романов

19 августа (воскресенье)

17:00. "Десна" – "Карпаты", "Футбол 1"

Чернигов, стадион им. Юрия Гагарина

Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко

19:30. "Ворскла" – "Мариуполь", "Футбол 1"

Полтава, стадион "Ворскла" им. Алексея Бутовского

Главный арбитр: Ярослав Козик

19:30. "Заря" – "Олимпик", 2+2

Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Александр Дердо

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" вышло в плей-офф Лиги чемпионов, одолев пражскую "Славию" по сумме двух матчей – 3:1.