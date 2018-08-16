5-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание и где смотреть

В украинской футбольной Премьер-лиге 17-19 августа пройдут матчи 5-го тура национального первенства в элитном дивизионе. Центральной, несомненно, станет игра в Киеве, где на поле НСК "Олимпийский" сойдутся лидеры чемпионата – "Динамо" и "Александрия".
По традиции болельщики смогут увидеть матчи УПЛ в прямых трансляциях на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" и 2+2. Вашему вниманию полное расписание игрового дня.
Премьер-лига. 5-й тур
17 августа (пятница)
19:00. "Арсенал-Киев" – "Черноморец", "Футбол 1"
Киев, стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского
Главный арбитр: Игорь Пасхал
18 августа (суббота)
17:00, "Львов" – "Шахтер", "Футбол 2"
Львов, стадион "Арена-Львов"
Главный арбитр: Сергей Бойко
19:30. "Динамо" – "Александрия", 2+2
Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Виталий Романов
19 августа (воскресенье)
17:00. "Десна" – "Карпаты", "Футбол 1"
Чернигов, стадион им. Юрия Гагарина
Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко
19:30. "Ворскла" – "Мариуполь", "Футбол 1"
Полтава, стадион "Ворскла" им. Алексея Бутовского
Главный арбитр: Ярослав Козик
19:30. "Заря" – "Олимпик", 2+2
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Александр Дердо
Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" вышло в плей-офф Лиги чемпионов, одолев пражскую "Славию" по сумме двух матчей – 3:1.
Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.