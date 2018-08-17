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Максим Сухенко
Максим Сухенко
Спортивный журналистВсе статьи автора

5 главных решений Вернидуба, сделавших "Зарю" реально крутой

11.4тЧитать новость на украинском

Проход "Браги" в Лиге Европы лишний раз заставил кричать болельщиков от радости - "Заря" на характере и силе воли сыграла с португальцами на выезде 2:2, и после 1:1 дома прошла дальше. "Мужики" сотворили настоящий подвиг для "Зари" и всего нынешнего украинского футбола.

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Но так было далеко не всегда, и еще сравнительно недавно, до 2014-го, луганчане не могли подняться выше 7-го места в УПЛ и только мечтали о Европе. Впрочем, однажды у них появился Юрий Вернидуб и со временем изменил абсолютно все...

Начал по-настоящему доверять молодежи и открыл на Руслана Малиновского

Когда Вернидуб полноценно возглавил "Зарю" в 2012-м, луганчан было не узнать по сравнению с командой образца последних лет. Постранский, Коротецкий, Чайковский, Аддо и т.п. - тогда за "Черно-белых" играли такие исполнители, которых сейчас уже никто и не вспомнит. В "Заре" было очень много посредственных возрастных игроков, которые образовывали посредственную команду.

Руслан Малиновский в форме "Зари"

footboom.com

2012-й - два года до обвала украинского футбола, украинские клубы стремятся брать легионеров и готовых игроков, почти не доверяя молодежи. И вот здесь уже стоит отметить Вернидуба - с первого своего сезона в "Заре" он начал избавляться от не приносящих пользы ветеранов и вводить в команду молодежь. А 2014-й год еще больше подтолкнул к этому.

Да, надо признать, что тогда Вернидубу и "Заре" очень помог "Шахтер", стабильно поставляющий в Луганск в аренду талантливых воспитанников своей академии. Так у тренера появился Руслан Малиновский, Максим Малышев, Никита Шевченко и другие. Но Вернидуб твердо решил делать ставку на молодежь (пускай и не свою), в результате чего отлично раскрыл игроков. В "Генке", недавно продлившем своего уже звездного лидера Руслана Малиновского, не дадут соврать.

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Не бросил команду в 2014-м

Весна 2014-го - переломный момент в жизни восточно-украинских клубов. Из-за войны на Донбассе и оккупации Луганска "Заря" вынуждена покинуть родной город и стадион, переехав в другое место - Запорожье. Такое положение дел вынудило многих игроков призадуматься о своем будущем в ФК. Но в целом "Заря" сохранилась, а вместе с другими остался и Вернидуб.

Хотя вряд ли стоит усомниться, что Юрий Николаевич подумывал бросить "Зарю" в 2014-м или позже. Тренер как раз создал именно свою команду, увидел первые серьезные плоды работы и вряд ли хотел так просто все оставить. Но также у Вернидуба наверняка сыграли и принципы - наставник луганчан не раз высказывал и подтверждал свою проукраинскую позицию, поэтому бросить команду-беженца явно не собирался. Ну и, в конце концов, "Заря" переехала в Запорожье - во многом родной для Вернидуба город. Многие знаки намекнули Юрию Николаевичу остаться в "Заре", и он не подкачал, позже сделав из луганчан бронзового призера Украины.

Вернул Караваева и сделал его лидером

Это сейчас Караваева можно называть символом "Зари" - Александр стал одним из лидеров команды, ключевым игроком, забивающим важные голы. А еще в 2016-м Караваев был один из арендованных у "Шахтера", который вместе с другими прогрессировал, а затем сорвался в "Фенербахче".

В Турции у Александра не вышло, и когда стал вопрос о возвращении в Украину, свое слово сказала "Заря". Клуб и тренер лично имели полное право не поддержать игрока (тем более, Караваева снова надо было брать в аренду). Но Вернидуб поступил иначе - он вернул хавбека, опять вывел его на прежний уровень и сделал неотъемлемой частью "Зари" (которая, к слову, уже выкупила контракт футболиста у "Шахтера").

Александр Караваев

zarya-lugansk.com

Что с этого вышло в итоге, показали прошлый сезон и старт нынешнего - Караваев забил "Браге" два ключевых гола и провел свою команду в плей-офф квалификации ЛЕ.

Поверил в Лунина и провел вратаря в "Реал"

Казалось бы, при чем тут Вернидуб и крутость "Зари"? Ведь Лунин на своем нынешнем пике как раз ушел от луганчан, и теперь будет играть в другом клубе.

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Да, в этой истории много как раз личных интересов, но большую пользу от трансфера Лунина получил и сам клуб. С переходом голкипера в сам "Реал" (!) за 12 млн. евро (невиданные ранее для луганчан деньги от трансфера) "Заря" заявила о себе в Европе по-новому и вышла на иной уровень футбольной торговли. Теперь "Зарю" знают как клуб из Украины, умеющий выращивать серьезных футболистов и знающий им цену. В то время как большинство украинских ФК (кроме "Динамо" и "Шахтер") в лучшем случае продает игрока в ценовом диапазоне 1 млн. евро, "Заря" уже имеет имя и ориентируется на куда большие суммы в диапазоне 7-10 миллионов.

Андрей Лунин играет за "Зарю" против "Шахтера"

zarya-lugansk.com

А все это началось с того, что Вернидуб доверил Лунину место основного вратаря, когда тому было 18 лет и лишь один сезон опыта игры в УПЛ. А сколько тренер простил молодому голкиперу ошибок и сажал на скамейку в воспитательных целях...

Не ушел в "Динамо" или куда-то еще в 2018-м

Наверное, самое важное и судьбоносное решение, как для самого Вернидуба, так и для "Зари" - тренер не покинул команду летом и подписал новый контракт. Теперь луганчан действительно тяжело представить без Юрия Николаевича.

Так совпало, что вместе с успехами "Зари" в прошлом сезоне "Динамо" захлестнула очередная волна возможной смены тренера, и многие видели заменой Хацкевичу именно Вернидуба. Да и сам наставник луганчан не раз лестно отзывался о "Динамо".

zarya-lugansk.com

Вернидуба в Киеве хотели видеть и ранее, и весной этого года такой вариант был максимально близок к своей реализации, ведь сам тренер долго не продлевал завершающийся контракт с луганчанами. И когда в мае-июне казалось, что соглашение так и не будет продлено, Вернидуб облегчил души луганских болельщиков - контракт с "Зарей" продлен на 2 года.

А это значит, что "Заря" продолжит двигаться своим курсом и порой по-настоящему удивлять даже Европу.

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Автор
Максим СухенкоМаксим Сухенко
Тема
Лига Европы
Персоны
Юрий ВернидубРуслан МалиновскийАлександр КараваевАндрей Лунин
Объекты
ФК ЗаряФК Динамо КиевФК ШахтерФенербахче СтамбулРеал Мадрид
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