5 фантастических голов звезды "Реала", чья "пушка" считалась лучшей в мире

Роберто Карлос провел выдающуюся карьеру на грани 90-х и 2000-х, став настоящей звездой мадридского "Реала".
Но, несмотря на позицию защитника, бразилец в первую очередь запомнился болельщиками своими голами. "Пушечными" ударами левой ногой, после которых мяч "свистел" на огромной скорости даже после удара с 30 метров! Сегодня Роберто Карлос празднует свой 47-й день рождения, и OBOZREVATEL решил вспомнить самые невероятные голы бразильского футболиста.
"Реал" Мадрид – "Мальорка"
Чемпионат Испании, сезон 1999/2000
Аргентина – Бразилия
Квалификация ЧМ-2006, сезон 2004/2005
"Реал" Мадрид – "Тенерифе"
Чемпионат Испании, сезон 1997/1998
Бразилия – Ямайка
Товарищеский матч, 2003 год
Франция – Бразилия
Товарищеский матч, 1997 год
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