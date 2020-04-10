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10 апреля • обновлено в 18:06
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5 фантастических голов звезды "Реала", чья "пушка" считалась лучшей в мире

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Роберто Карлос провел выдающуюся карьеру на грани 90-х и 2000-х, став настоящей звездой мадридского "Реала".

Но, несмотря на позицию защитника, бразилец в первую очередь запомнился болельщиками своими голами. "Пушечными" ударами левой ногой, после которых мяч "свистел" на огромной скорости даже после удара с 30 метров! Сегодня Роберто Карлос празднует свой 47-й день рождения, и OBOZREVATEL решил вспомнить самые невероятные голы бразильского футболиста.

"Реал" Мадрид – "Мальорка"

Чемпионат Испании, сезон 1999/2000

Аргентина – Бразилия

Квалификация ЧМ-2006, сезон 2004/2005

"Реал" Мадрид – "Тенерифе"

Чемпионат Испании, сезон 1997/1998

Бразилия – Ямайка

Товарищеский матч, 2003 год

Франция – Бразилия

Товарищеский матч, 1997 год

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Автор
Олекса Витер
Тема
Чемпионат Испании
Персона
Роберто Карлос
Теги
сборная Аргентины по футболу Сборная Франции по футболу сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид
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