OBOZREVATEL вновь о футболе, вышей любимой игре.

Не одну сотню международных матчей провело киевское "Динамо", одна из старейших команд Украины, которая на футбольном небосводе появилась 13 мая 1927 года. Это матчи еврокубковых турниров (Кубка Кубков, Кубка УЕФА, Кубка чемпионов, Лиги чемпионов, Лиги Европы, Суперкубка УЕФА), много игр киевляне провели, победно выступая на представительных турнирах в Испании, США, Венгрии, Италии, Украине, Израиле. Не одну сотню международных товарищеских матчей сыграла команда с берегов Днепра.

А с кем, где и когда провели киевские динамовцы свои первые 11 матчей. Хотите знать?

До войны "Динамо" сыграло в Киеве три товарищеских матча: "Динамо" – сборная Нижней Австрии – 3:4 (14 сентября 1929 года), "Динамо" – сборная Турции – 9:1 (30 сентября 1936 года) и "Динамо" – сборная Басконии – 1:3 (15 июля 1937 года).

Следующих международных игр с участием киевлян пришлось ждать 16 лет: "Динамо" – "Ист Бенгал Клаб" (Индия) – 13:1 (6 сентября 1953 года). 20 октября 1954-го "Динамо" в Москве обыграло ереванский "Спартак" (2:1), впервые завоевав Кубок СССР.

Этот сезон стал "урожайным для киевлян и на международные спарринги. Их было семь – как в Киеве, так и на стадионах соперников: "Динамо" – "Викинг" (Дания) – 7:1 (1 июня), "Динамо" – сборная Норвегии – 5:2 (14 июля), "Динамо" – сборная Болгарии – 1:0 (19 августа), сборная Софии – "Динамо" – 2:2 (10 сентября), "Гвардия" (Варшава) – "Динамо" – 1:1 (27 октября), "Уния" (Хожув) – "Динамо" – 5:0 (31 октября), "Влукняж" (Лодзь) – "Динамо" – 5:3.

Назову фамилии динамовцев, которые играли и забивали в том памятном сезоне 1954 года. Вот они, подопечные Олега Ошенкова и Антона Идзковского: Макаров, Лемешко, Ларионов, Голубев, Попович, Терентьев, Зазроев, Коман, Фомин, Юст, Кольцов, Богданович, Граматикопуло, Виньковатов, Михалина.

К сожалению, все они уже покинули этот мир. Футбол выбрал их, они выбрали футбол. Пусть земля им будет пухом. Спасибо и низкий поклон вам, наши славные динамовцы!

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Люблю стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского. Сам, будучи игроком юношеской динамовской команд, неоднократно играл на всегда отлично подготовленном поле. Более уютного, более зеленого стадиона я не встречал. Как-то сделали пробу воздуха арены, и анализ показал, что воздух у стадиона "Динамо" сродни кисловодскому. И все это благодаря близости Днепра, а также тому, что находится он на возвышенности в окружении зеленых насаждений и многолетних деревьев.

Недавно попался на глаза материал с заголовком "В Киеве строится стадион "Динамо". Вот каково его содержание: "После долгих споров со всевозможными организациями киевское ПСО "Динамо" получило земельный участок для постройки стадиона. В отведенную территорию входит бывшая площадка "Шато", бывшее городское садоводство и часть сада им. 1-го Мая. Местность расположена над Днепром в самом центре города, строительство стадиона предположительно будет завершено в 1932 году. На стадионе запроектированы следующие площадки: футбольная, две гандбольные, две баскетбольные, четыре волейбольные, четыре городошные, детская, три теннисных корта, беговая дорожка, разные спортивные аттракционы, гимнастический городок, ресторан и разные подсобные помещения. Над футбольным полем будут построены трибуны на 15 000 человек. В настоящее время земляные работы идут недостаточным темпом из-за отсутствия рабочей силы. Все земляные работы предложено закончить в этом году" (Киев, Л.Коган).

В итоге, стадион "Динамо" принял первые матчи летом 1933 года. 24 мая 1936-го динамовцы провели свой первый поединок в дебютном чемпионате СССР, против московских одноклубников. По итогам того сезона киевляне заняли второе место.

Киевские болельщики многих поколений, заполнявших в разные годы трибуны стадиона, аплодировали игре динамовцев. Всех футболистов не перечислить, а это: Идзковский, Голубев, Юст, Макаров, Войнов, Банников, Рудаков, Чанов, Шовковский, Фоменко, Трошкин, Гусин, Мунтян, Беланов, Турянчик, Колотов, Буряк, Блохин, Коньков, Бессонов, Михайличенко, Заваров, Баль, Демьяненко, Евтушенко, Хмельницкий, Балтача, Кузнецов. А еще были легионеры Клебер, Гавранчич, Леко, Гиоане, Чернат, Корреа. А в составах других команд на динамовский газон выходили лучшие такие известные футболисты, как Месси, Дзанетти, Это’О, Хави, Пуйоль и многие другие.