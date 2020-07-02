38-летний футболист забил "Милану" шедевральный гол ударом с лета

В домашнем матче 29-го тура итальянской Серии А 38-летний нападающий СПАЛа Серджио Флоккари отметился красивейшим голом в ворота "Милана".

На 30-й минуте матча при счете 1:0 в пользу его команды он получил пас на ход от партнера и пробил по прыгающему мячу за шиворот далеко вышедшему из ворот Джанлуиджи Доннарумме.

Несмотря на перевес в два мяча, СПАЛ не сумел удержать свое преимущество. В самой концовке первого тайма команда осталась в меньшинстве, но "Милану" долгое время не удавалось этим воспользоваться. На 79-й минуте бывший клуб Андрея Шевченко отыграл один мяч, а в добавленное ко второму тайму время защитник СПАЛа отметился нелепым автоголом и подарил очко "Милану", который остается на седьмой строчке в таблице. Хозяева занимают предпоследнее место с 19 очками после 29 матчей.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду забил гол-шедевр, пустив мяч со скоростью 105 км/ч.