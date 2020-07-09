36-летний футболист разбился насмерть на мотоцикле

Максим Богданов Футбол 23:27, 9.07.2020 Обновлено: 23:43, 9.07.2020

Бывший футболист сборной Сингапура Хафиз Рахим разбился на мотоцикле в возрасте 36 лет, сообщает The Sun.

Гибель экс-игрока национальной команды подтвердили в Футбольной ассоциации Сингапура. У Рахима остались жена и трое детей.

Последним клубом в карьере Рахима был сингапурский "Тампинс Роверс". Кроме того, он выступал за местные "Уорриорс", "Гомбак Юнайтед" и "Гейланд Юнайтед".

Рахим выиграл кубок страны в 2009 году, защищая цвета "Гейланд Юнайтед", а спустя пять лет в составе "Уорриорс" завоевал чемпионство.

На его счету один гол в девяти матчах за сборную Сингапура. Рахим вызывался в национальную команду с 2011 по 2014 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший нападающий сборной Нигерии Ифеаньи Джордж погиб в автокатастрофе. Фотографии с места происшествия свидетельствуют о том, что у водителя и пассажиров практически не было шансов выжить в страшной автокатастрофе: их автомобиль был буквально раздавлен.

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